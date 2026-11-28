La sonda Voyager 1 della NASA ha raggiunto la distanza di un anno luce dalla Terra. Scopri i dettagli del traguardo storico e il futuro della missione.

Il 18 novembre 2026, alle 11.16 ora italiana, la sonda Voyager 1 della NASA è diventata il primo oggetto creato dall'umanità a raggiungere la distanza di un anno luce dalla Terra. Questa milestone storica corrisponde a quasi 26 miliardi di chilometri di viaggio nello spazio profondo. Per il team di ingegneri che gestisce la missione, questa vetta è tangibile attraverso il silenzio che intercorre tra l'invio di un comando e la ricezione della conferma di esecuzione, un lasso di tempo di due giorni interi.

Origini e traiettoria delle sonde Voyager

La sonda gemella Voyager 2 lanciò precedentemente dalla Florida il 5 settembre 1977, mentre Voyager 1 seguì poco più di due settimane dopo. I progettisti sfruttarono una rara disposizione planetaria che si ripete ogni 175 anni per ottimizzare la traiettoria. Questo allineamento permise alle sonde di sottrarre energia orbitale ai pianeti esterni, guadagnando circa dieci chilometri al secondo ciascuno durante il passaggio vicino a Giove.

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Questa accelerazione gravitazionale evitò il consumo di propellente necessario per spingersi verso Saturno. Voyager 1 arrivò a Giove nel marzo 1979, precedendo la sorella di quattro mesi. L'incontro rivelò un pennacchio vulcanico su Io, il primo vulcano attivo osservato fuori dal Sistema Solare terrestre. Queste immagini restano cruciali oggi per scienziati della missione Europa Clipper che studiano la luna di Giove.

Scelte scientifiche e divergenza delle traiettorie

A Saturno le rotte delle due sonde si divisero radicalmente per obiettivi diversi. Nel 1980 Voyager 1 si avvicinò a Titano per studiarne l'atmosfera densa, deviando fuori dal piano orbitale principale. Questa scelta precluse ulteriori sorvoli planetari, mentre Voyager 2 mantenne la traiettoria verso Urano e Nettuno.

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Per avvicinarsi a Tritone, la grande luna di Nettuno, la sonda Voyager 2 dovette persino ridurre la velocità acquisita in precedenza. Queste decisioni scientifiche spiegano il distacco temporale attuale. Mentre Voyager 1 celebra oggi il traguardo, la sua gemella raggiungerà l'anno luce nel 2035, con nove anni di differenza.

Tecnologia obsoleta e sfide energetiche

La macchina che invia dati dai confini del Sistema Solare risale agli anni Settanta. I suoi sistemi di calcolo dispongono di circa 69 kilobyte di memoria totale e utilizzano un registratore a nastro magnetico. Il trasmettitore radio ha una potenza di soli vent'watt, segnale che il Deep Space Network della Terra percepisce a malapena.

Ogni watt è prezioso a bordo. I generatori termoelettrici a radioisotopi, alimentati dal decadimento del plutonio, perdono circa quattro watt di potenza ogni anno. Nel 2025 si è dovuto spegnere il rivelatore di raggi cosmici di Voyager 1 per prolungare l'operatività degli altri strumenti.

Immagini iconiche e orizzonti interstellari

Il 14 febbraio 1990, la sonda rivolse le telecamere verso la Terra da sei miliardi di chilometri, creando la nota foto del punto azzurro pallido. Questa immagine, proposta da Carl Sagan, mostra il nostro pianeta come una frazione minima di pixel. Nel 2012 Voyager 1 attraversò l'elio-pausa, il confine del vento solare, seguita da Voyager 2 nel 2018.

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Le sonde registrano ancora perturbazioni solari nel plasma interstellare. A diciassette chilometri al secondo, Voyager 1 ha impiegato quasi mezzo secolo per questo traguardo. Proxima Centauri rimane a oltre quattro anni luce, una distanza che richiede scale diverse. La sonda continuerà il suo viaggio anche dopo lo spegnimento finale degli strumenti.