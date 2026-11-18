La sonda Voyager 1 della NASA ha raggiunto la distanza di un giorno-luce, confermando il suo ruolo di oggetto umano più distante nello spazio interstellare.

La sonda Voyager 1 della NASA ha ufficialmente superato la soglia di un giorno-luce dalla Terra, segnando un traguardo senza precedenti nella storia dell'esplorazione spaziale. Secondo i calcoli avanzati dell'agenzia, questo evento storico si è verificato mercoledì alle 05:16 ET (10:16 GMT), rendendo il veicolo il primo oggetto costruito dall'uomo a raggiungere questa distanza esatta. La sonda si trova ora nel vuoto quasi totale dello spazio interstellare, lontana dalla protezione del sistema solare.

Raggiungimento record della distanza interstellare

Un giorno-luce corrisponde alla distanza che la luce percorre in ventiquattro ore, pari a circa 16 miliardi di miglia (26 miliardi di chilometri). La NASA ha confermato che la sonda robotica, lanciata nel 1977, ha raggiunto questa marca storica mercoledì mattina. I funzionari del Jet Propulsion Laboratory (JPL) in California stanno attendendo l'arrivo del segnale radio di conferma, un viaggio che impiegherà circa ventiquattr'ore per percorrere lo spazio vuoto. L'agenzia ha programmato una conferenza stampa per giovedì per discutere pubblicamente di questo importante traguardo scientifico.

Also read Voyager 1 tocca il traguardo di un giorno luce. Il racconto di Linda Spilker che ha guidato la missione per quasi 50 anni

Opinioni di Suzanne Dodd e dati tecnici

Suzanne Dodd, responsabile del progetto Voyager, ha definito il raggiungimento di un giorno-luce un'impresa sbalorditiva che non si sarebbe mai aspettata di vedere durante la sua carriera. La Voyager 1 viaggia attualmente a una velocità di quasi 38.000 miglia all'ora, equivalenti a 61.000 chilometri orari. Questo ritmo costante le ha permesso di attraversare il confine esterno dell'eliosfera nel 2012, la bolla protettiva di particelle e campi magnetici generata dal Sole. La sua gemella, Voyager 2, lanciata nello stesso anno del 1977, ha seguito un percorso simile entrando nello spazio interstellare nel 2018.

Advertisement

Prospettive future e stato delle comunicazioni

Un rappresentante del JPL ha spiegato che recenti misure di risparmio energetico potrebbero consentire alle sonde Voyager di rimanere in comunicazione con la Terra per altri tre o quattro anni. Tuttavia, l'obiettivo primario della missione è continuare la raccolta di dati scientifici. La NASA ritiene di avere abbastanza potenza per mantenere operative le strumentazioni attuali fino al cinquantesimo anniversario del lancio, previsto per il prossimo anno. Oltre questa data, le previsioni sono incerte a causa dell'età avanzata dei veicoli, che superano ormai i quarant'anni di attività.

Osservazioni scientifiche sull'eliosfera solare

Le sonde continuano a inviare misurazioni costanti sui campi magnetici, i raggi cosmici e le onde di plasma. Suzanne Dodd ha notato che la direzione del campo magnetico non si è ruotata verso quella interstellare come previsto, ma ha mantenuto l'orientamento governato dal Sole al momento del passaggio dell'eliosfera. Gli scienziati osservano ancora effetti del Sole, come tempeste solari e espulsioni di massa coronale, che generano fronti di pressione che raggiungono la Voyager 1. La domanda su dove finisca l'influenza solare e dove inizi lo spazio interstellare puro rimane aperta, potenzialmente rispondibile grazie alla longevità della missione.