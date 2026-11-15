Vulcan ULA Fallisce Missione Amazon Leo: 40 Satelliti Distrutti

Il razzo Vulcan della ULA fallisce a 10 minuti dal decollo, distruggendo 40 satelliti Amazon Leo. Battuta d'arresto per Boeing e Lockheed Martin.

Un razzo Vulcan di proprietà della United Launch Alliance ha subito un grave fallimento domenica, distruggendo il carico utile di 40 satelliti per la rete Internet Leo di Amazon. L'evento si è verificato circa 10 minuti dopo il decollo dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, segnando il primo insuccesso della società di lancio per questa missione specifica.

Cronologia Anomalia Decollo Vulcan

Secondo un comunicato ufficiale diffuso dalla United Launch Alliance, il veicolo Vulcan lanciato dallo Space Launch Complex 41 ha registrato un'anomalia tecnica esattamente 10 minuti dopo l'inizio della fase di volo. Di conseguenza, il razzo non è riuscito a inserire in orbita i 40 satelliti destinati alla costellazione di Internet di Amazon. L'azienda ha confermato che il veicolo ha subito un malfunzionamento critico durante la traiettoria di ascesa, impedendo il completamento dell'obiettivo primario della missione.

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Al momento del comunicato, la United Launch Alliance ha dichiarato di non possedere ancora dati specifici sufficienti per comprendere le cause esatte dell'incidente. Il spokesperson della società, Jessica Rye, ha sottolineato che ogni volo genera dati preziosi per l'apprendimento tecnologico, ma è necessario attendere l'analisi completa delle informazioni registrate durante il volo per determinare l'origine del problema. L'indagine preliminare suggerisce che il guasto sia apparso dopo la separazione della seconda fase del Vulcan, quella che trasportava i satelliti, dalla propulsione della prima fase alimentata dai motori BE-4.

Impatto su Boeing Lockheed Martin e Amazon

Questo evento rappresenta una significativa battuta d'arresto per il nuovo razzo di punta della United Launch Alliance, una joint venture storica tra Boeing e Lockheed Martin. L'azienda, attiva da due decenni nel settore aerospaziale, puntava ad avviare una cadenza regolare di lanci per supportare la fiorente costellazione satellitare di Internet di Amazon. L'incidente complica i piani per l'espansione della rete, che compete direttamente con il gigantesco network Starlink di SpaceX, il quale conta oltre 11.000 satelliti e milioni di clienti in tutto il mondo.

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Amazon ha subito un altro contraccolpo significativo in questa corsa per il dispiegamento dei satelliti utilizzando fornitori di lancio di terze parti. La compagnia ha già affrontato precedenti ritardi, tra cui un'esplosione sul pad di lancio del razzo New Glenn di Blue Origin avvenuta a maggio, giorno prima del previsto lancio dei satelliti Amazon Leo. Da quando ha iniziato il programma, Amazon ha dispiegato 398 satelliti Leo su 14 lanci a partire dal 2025. Questo numero rappresenta solo circa il 12% del piano complessivo di dispiegamento della costellazione, ritardando l'obiettivo di avviare i servizi Internet iniziali.

Analisi Motori BE-4 e Contesto Investigativo

La missione fallita era il quinto lancio del Vulcan dalla sua uscita debutto nel 2024 e la prima in un periodo di nove mesi. Questo lungo intervallo era stato causato da un'interruzione dei lanci dovuta a indagini tecniche separate sui booster a propellente solido laterali e sui motori principali BE-4. I motori BE-4 sono forniti dalla Blue Origin, l'azienda spaziale fondata da Jeff Bezos, fondatore di Amazon. I booster a propellente solido erano sotto stretta scrutiny per i problemi incontrati negli ultimi due voli del Vulcan, inclusa una missione per l'US Space Force nel febbraio 2026.

Sebbene entrambe le missioni precedenti avessero consegnato con successo i loro carichi utili in orbita, il Pentagono non aveva ancora autorizzato il razzo a riprendere i voli per carichi utili di sicurezza nazionale. L'autorizzazione era attesa in sospeso fino alle prestazioni del mission Amazon di domenica. L'indagine sull'esplosione di maggio del New Glenn aveva già determinato che il motore BE-4 era la causa diretta del malfunzionamento. Di conseguenza, la Blue Origin ha modificato i motori consegnati alla United Launch Alliance per i razzi Vulcan, come comunicato a Reuters nel mese di agosto.

Prossimi Passi Indagini ULA Pentagono

Non è ancora chiaro se i motori BE-4 abbiano svolto un ruolo diretto nel fallimento di domenica. La United Launch Alliance sta ora concentrando i propri sforzi sull'analisi dei dati di volo per identificare la causa primaria dell'anomalia. La società ha affermato che ogni volo, anche quelli non riusciti, offre opportunità di apprendimento cruciale per il miglioramento delle tecnologie aerospaziali. L'analisi dettagliata richiederà tempo prima che possano essere emesse conclusioni definitive sui componenti specifici interessati.

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La missione USSF-87, che avrebbe dovuto utilizzare un carico utile per la sicurezza nazionale, era stata inizialmente pianificata per essere agganciata al razzo Vulcan. L'immagine archivistica di una carenatura United Launch Alliance che trasportava un veicolo spaziale per la sicurezza nazionale percorreva una strada al Kennedy Space Center a Cape Canaveral il 3 febbraio 2026, dimostra l'importanza strategica di questi lanci. Tuttavia, l'autorizzazione Pentagono rimane in sospeso, rendendo questa missione Amazon un test critico per la riabilitazione operativa del razzo Vulcan e per la continuazione del supporto logistico per le iniziative di Internet globale di Amazon.