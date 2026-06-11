WAGS: le donne che affiancano i calciatori ai Mondiali di calcio

Il termine WAGS, che sta per Wives and Girlfriends, è stato utilizzato per la prima volta nel 2006 durante i Mondiali di calcio. Le donne che accompagnano i calciatori in campo sono diventate una tendenza e sono state oggetto di attenzione da parte della stampa e del pubblico. Alcune tra le donne più famose della storia del calcio sono Marilyn Monroe, Georgina Rodriguez, Posh Spice e Bukayo Saka.

Oggi, giovedì 11 giugno, sono iniziati i Mondiali di calcio e grande attenzione non è solo sul campo ma anche sulle donne che affiancano i calciatori, le WAGs.

Cosa significa questa parola e chi sono le più famose della storia del calcio? Sono appena iniziati e l'assenza dell'Italia tra le squadre in campo è ancora un duro colpo da digerire. Gli occhi del pubblico e dei telecronisti sono puntati non solo sui campi di calcio, ma anche sugli spalti, dove si trovano nowives and girlfriends, questo è il significato della sigla, che racchiude tutte le donne più importanti che affiancano i calciatori.

Non solo mogli e fidanzate, tuttavia, ma anche influencer, attrici, imprenditrici di successo. Quando è stato usato per la prima volta il termine? Correva l'anno 2006 e ai Mondiali di calcio di quella edizione c'erano alcuni dei piu importanti calciatori della storia di quegli anni, tra cui David Beckham.

Ma ad attirare l'attenzione della stampa è stata anche l'ex Spice Girle con lei tutte le altre donne che accompagnavano i giocatori in campo: da Cheryl Cole ad Alex Curran e Coleen Rooney. I paparazzi impazzivano per loro e da lì è nata la tendenza a dare attenzione anche alle mogli e fidanzate dei campioni in campo.

I giornali si riempivano di articoli sulle loro abitudini, sulla loro vita di coppia e su tutti i più torbidi segreti che potessero essere portati alla luce. E accanto alla telecronaca sportiva si affiancava quella dedicata alle Le WAGs più famose della storia del calcio: da Marilyn Monroe a Georgina Rodriguez, anche se solo per 9 mesi, Marilyn è stata una delle pioniere della cultura delle WAGs e ha fatto impazzire il pubblico con la sua sensualità.

Anni dopo, avremo, l'ex Posh Spice, di recente finita sulle copertine delle riviste per la faida contro la nuora Nicola Peltz, moglie del figlio Brooklyn. Immancabile anche un riferimento a. Celebrità di successo grazie alle campagne di lusso di cui è sponsor, alla miniserie Netflix a lei dedicata, Georgina si è creata un nome a sé, separato da quello di Ronaldo.

Insieme a lei non possiamo non citare Bukayo Saka : una fashion designer e influencer molto apprezzata in Inghilterra, è molto apprezzata per il suo stile elegante. Anche l'Italia ha un posto tra le Per Tutte le Altre - Vita di Tina Anselmi, al via le riprese del documentario di Samuele Rossi prossimamente su Rai





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