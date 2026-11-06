Wahedy: Lotta per i Diritti Femminili in Afghanistan contro l'Apartheid

Attivista afghana racconta discriminazione sistematica e matrimonio forzato. La sua storia evidenzia l'emarginazione femminile in Afghanistan e la resistenza civile.

L'attivista afghana Wahedy, figura di spicco nella lotta per i diritti delle donne nel suo Paese, condivide la propria esperienza di resilienza di fronte alle severe restrizioni imposte dal regime talebano. La sua storia, segnata da traumi personali e dalla perdita di una figlia, riflette la condizione di molte afghane costrette a vivere sotto un regime di apartheid di genere istituzionalizzato, come denunciato da organizzazioni internazionali.

Storia Personale e Resistenza Civile

Wahedy trascorre il suo tempo in Italia, paese di accoglienza, dove suo figlio, uno dei più piccoli arrivati tramite ricongiungimento familiare, si prepara un pasto. La donna osserva la scena da un divano, mantenendo uno sguardo attento sui fornelli per evitare che il bambino bruci il cibo, mentre il suo pensiero vola alla situazione complessa che vivono le sue compatriote. Per lei, lo spazio personale non è solo privato ma simboleggia le storie di tutte le donne con cui è cresciuta, con cui ha studiato e lavorato per un futuro migliore. La sua attività di advocacy continua a distanza, organizzando spostamenti per chi vive recluso in camere e costretto a muoversi solo tra case private.

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Discriminazione Sistematica e Divieti

La situazione in Afghanistan è caratterizzata da una discriminazione sistematica che ha progressivamente escluso donne e ragazze dall'istruzione secondaria, universitaria e da molte professioni dopo il ritorno al potere dei talebani. Wahedy ricorda la propria infanzia in un contesto familiare diverso, dove il padre, politico di spicco prima del primo regime talebano, le insegnava a non pensare di essere solo una donna ma una forza. Quel periodo di libertà e assenza di differenze di genere nella casa familiare contrasta drasticamente con la realtà attuale, dove donne chiuse in casa non possono più dire nulla.

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Trauma del Matrimonio Forzato e Perdita

La vita di Wahedy è stata sconvolta dalla morte del padre, che ha costretto la famiglia a fuggire in Pakistan per poi rientrare in Afghanistan quando lei aveva quattordici anni. In quel periodo, i talebani forzavano i matrimoni di bambine a dieci anni, e la stessa Wahedy fu costretta a sposare un uomo venticinque anni più grande. Trasferita in un villaggio a quaranta minuti da Kabul, ha scoperto un mondo dove le donne non avevano valore e le ragazze lavoravano nei campi sotto ogni condizione. La sua prima figlia, nata quando lei aveva quindici anni, è morta all'età di un anno per mancanza di cure mediche, in un contesto in cui la medicina era rifiutata a favore di preghiere e intervento dell'imam.

Impatto Reale e Prospettive Future

Oggi, Wahedy utilizza la propria voce per rappresentare le donne afghane che non possono parlare, sottolineando come le ex studentesse che non si sono arrese continuino a insegnare di nascosto. La sua attività letteraria, includendo la scrittura di un libro sulla sua infanzia, mira a documentare questa realtà per favorire il cambiamento globale. Il suo impegno si inserisce in un contesto più ampio in cui, come indicato da reportage internazionali, i matrimoni precoci continuano a colpire circa una ragazza su cinque nel 2026, con un aumento della prevalenza al 35% in contesti fragili segnati da conflitti e povertà, contro il 19% globale. La sua resistenza diventa un atto di testimonianza contro l'emarginazione e la violenza sistematica che caratterizzano la vita quotidiana delle afghane sotto il regime talebano.