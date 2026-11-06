WAIFF Napoli 2027: Il Primo Festival Italiano sul Cinema Generato dall'AI

Napoli ospiterà nel febbraio 2027 la prima edizione italiana del World AI Film Festival, con la finale a Cannes ad aprile. Ecco i dettagli su date, categorie e come candidare il proprio progetto al concorso internazionale dedicato alla nuova frontiera del cinema digitale.

La città di Napoli è stata ufficialmente scelta come sede della prima edizione italiana del World AI Film Festival, un evento dedicato alla produzione audiovisiva realizzata attraverso l'intelligenza artificiale. La manifestazione si terrà durante il mese di febbraio 2027, segnando un momento storico per l'industria cinematografica locale e internazionale. Questo appuntamento rappresenta l'ingresso ufficiale di Napoli in una rete globale che conta già dodici tappe internazionali, spaziando da Pechino a Buenos Aires e da Seoul a San Paolo.

Cronologia Evento e Percorso Verso Cannes

Il ciclo internazionale di incontri e presentazioni si concluderà ufficialmente il 6 e 7 aprile 2027. In queste date avrà luogo la Grand Finale presso il Palais des Festivals di Cannes, dove verranno proiettati i film vincitori selezionati durante la fase italiana del festival. I registi, gli autori, gli studi e le case di produzione hanno da oggi la possibilità di inviare le candidature per i propri progetti, inserendosi così in un percorso strutturato che collega la creatività napoletana alla massima espressione del cinema mondiale.

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Regolamento Candidature e Categorie Concorrenziali

Il bando del festival prevede la partecipazione di opere interamente generate con l'intelligenza artificiale e produzioni ibride, a patto che il ruolo dell'AI risulti significativo nel processo creativo. Ogni candidatura deve includere, oltre ai materiali standard, un production journal dettagliato che documenti l'utilizzo degli strumenti digitali. La quota di iscrizione è fissata a 10 euro per ogni progetto inviato. La valutazione affidata a una giuria di cinque membri tra registi, attori e professionisti della comunicazione si baserà sulla qualità complessiva, sull'integrazione tecnologica e sull'impatto emotivo delle opere.

Categorie Concorrenziali e Criteri Tecnici

Il concorso si articola in cinque sezioni specifiche per adeguarsi alle diverse forme della narrazione contemporanea. La categoria Best AI Short Film accoglie cortometraggi della durata compresa tra i tre e i quaranta minuti, mentre Best AI Feature Film è riservata a produzioni di durata pari o superiore ai quaranta minuti, incluse fiction e documentari. È prevista anche una sezione dedicata al formato digitale verticale, Best AI Micro Series, che richiede quattro o sei episodi di durata compresa tra i trenta secondi e i due minuti.

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Ulteriori categorie includono Best Animation Short Film, con durata standard tra tre e quaranta minuti, e Best AI Advertising & Branded Content, dedicata a spot e contenuti di marca della durata compresa tra i trenta secondi e i cinque minuti. I criteri di giudizio non tengono conto esclusivamente degli aspetti tecnici, ma valutano approfonditamente la qualità estetica e la capacità narrativa. I nomi dei membri della giuria saranno resi pubblici nelle prossime settimane, completando la struttura organizzativa dell'evento.

Posizionamento Strategico e Visione Organizzativa

La prima edizione italiana è organizzata congiuntamente da 2WATCH Group, WAIFF e Giffoni Hub, enti che hanno espresso una visione chiara sul ruolo della tecnologia nel processo creativo. Fabrizio Perrone, Founder e CEO di 2WATCH Group, ha dichiarato che l'obiettivo è fornire uno spazio di confronto reale per comprendere cosa funziona nel settore. L'organizzazione sottolinea che la tecnologia da sola non basta e che sono essenziali le idee, il mestiere e la responsabilità autoriale. La scelta di includere le microserie verticali risponde alla necessità di analizzare i formati in cui nasce gran parte dei contenuti oggi fruiti dal pubblico.

Marco Landi, fondatore del WAIFF, ha evidenziato l'importanza di incoraggiare i giovani a raccontare storie umane ed emozioni attraverso nuovi strumenti digitali. La collaborazione con Giffoni Innovation Hub, guidata da Luca Tesauro, mira a esplorare le possibilità offerte dall'AI mantenendo centrale la visione degli autori. L'iniziativa si propone come un'occasione per permettere a una nuova generazione di autori di imparare a lavorare con l'intelligenza artificiale e di trovare la via d'accesso verso le grandi opportunità internazionali del mercato cinematografico.