Walking club: il fenomeno globale contro la solitudine urbana

Dal 2022 i walking club diventano trend internazionale. Scopri come le passeggiate di gruppo stanno combattendo la solitudine e costruendo nuove reti sociali in città.

La pratica del walking club sta trasformando il modo in cui le persone si incontrano nelle grandi metropoli, offrendo una soluzione concreta alla crescente epidemia di solitudine moderna. Invece di richiedere una preparazione atletica specifica o un impegno sportivo intenso, questa tendenza invita semplicemente a presentarsi a un appuntamento e iniziare a camminare, rendendo l'attività accessibile a tutti. Il fenomeno, nato inizialmente come risposta locale ai bisogni di connessione, è diventato un movimento globale grazie alla viralità sui social media.

Radici a New York e successo internazionale

Il punto di partenza ufficiale di questa tendenza risale a New York nel febbraio 2022, quando Brianna Joye Kohn ha lanciato l'iniziativa per colmare il vuoto sociale creato dalla pandemia. Dopo che molte delle sue amiche avevano abbandonato la città, Kohn ha pubblicato un invito su TikTok per una passeggiata insieme, aspettandosi una partecipazione di circa dieci persone. La reazione è stata immediata e massiccia: al primo appuntamento si sono presentate circa duecentocinquanta donne, dimostrando un fabbisogno di incontro non soddisfatto. Questa storia è stata successivamente raccontata dai media internazionali, ispirando la creazione di gruppi simili in numerose città.

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Oggi, centinaia di donne di età e provenienze diverse si ritrovano ogni domenica al Central Park di New York per partecipare a queste uscite. Il progetto si è esteso oltre i confini newyorchesi, influenzando organizzazioni con nomi e strutture differenti in tutto il mondo. La natura informale dell'evento, priva di obiettivi competitivi o traguardi da raggiungere, ha reso il formato facilmente replicabile e adattabile a contesti culturali e urbani diversi. La flessibilità è diventata la chiave del successo, permettendo a partecipanti di tutti i livelli di integrare l'attività nella loro routine quotidiana senza stress.

Strategia sociale e gestione dei gruppi

L'aspetto distintivo di questi gruppi risiede nella loro architettura sociale intenzionale, progettata per ridurre l'ansia da interazione. Come spiega Federica, organizzatrice di un gruppo under quaranta a Milano che si sposta da CityLife attraverso il Parco Sempione, camminare mentre si parla elimina la necessità di mantenere il contatto visivo, facilitando l'apertura anche per le persone più timide. Per massimizzare il comfort e la sicurezza, Federica limita la partecipazione a sessantacinque persone, scegliendo intenzionalmente numeri ridotti per garantire una qualità migliore dell'interazione. Il silenzio è richiesto solo per venti secondi all'inizio e alla fine della passeggiata, momento dedicato all'ascolto interiore, prima di riprendere il flusso delle conversazioni.

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Questi incontri non si limitano alla sola attività motoria, ma evolvono spesso in momenti di socializzazione più ampi. Dopo la camminata, è comune che i partecipanti si rechino insieme per un brunch o un pranzo, trasformando l'evento in un'occasione di networking e conoscenza approfondita. Questa struttura permette di staccare dalla routine quotidiana frequentando persone in modo informale, un bisogno che va oltre la semplice attività fisica. Le iniziative rimangono generalmente gratuite, eliminando le barriere economiche alla partecipazione e favorendo la creazione di comunità inclusive e trasversali.

Supporto alla genitorialità e welfare di prossimità

Una delle declinazioni più significative del fenomeno riguarda i genitori, in particolare le madri che affrontano l'isolamento dopo la nascita di un figlio. La BBC ha raccontato il caso di Daisy MacDermott, quarantacinque anni, che dopo la nascita della figlia si è sentita disperatamente sola perché le sue conoscenze avevano figli ormai adolescenti. La soluzione è arrivata attraverso un gruppo gratuito che organizza passeggiate per genitori con bambini piccoli, completate da un incontro al caffè. Questo modello funziona come un piccolo welfare di prossimità, offrendo un'occasione di incontro raggiungibile a piedi, senza costi e senza obblighi rigidi.

La flessibilità è fondamentale in questi contesti: le passeggiate durano circa un'ora, è possibile arrivare con il passeggino e non esiste l'obbligo di partecipare tutte le settimane. Sebbene questa pratica non sostituisca i servizi professionali di sostegno alla genitorialità, contribuisce significativamente a ridurre l'isolamento tipico dei primi anni di vita di un bambino. La comunità crea un supporto pratico ed emotivo che integra le reti familiari tradizionali, spesso frammentate o geograficamente distanti, garantendo un senso di appartenenza immediato e accessibile.

Impatto urbano e nuove pratiche cittadine

In Italia, questa tendenza si sta adattando al tessuto urbano locale, assumendo anche una valenza di cittadinanza attiva. A Milano, Marta, vocal coach, ha organizzato passeggiate promosse sui social per condividere il movimento all'aperto, mantenendo la community collegata attraverso WhatsApp. La prossima data è fissata per il sedici novembre, con l'obiettivo di vivere le vie del quartiere in sicurezza e approfondire la conoscenza del territorio urbano. Queste iniziative incentivano stili di vita attivi trasformando gli spazi pubblici in luoghi di incontro, restituendo valore alla vita di quartiere.

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A Torino, il fenomeno assume diverse forme, dalle passeggiate per osservare la città da prospettive diverse all'International Women's Club of Torino (IWCT). Quest'ultimo organizza ogni giovedì un incontro specifico all'Arco del Parco del Valentino, con una vocazione internazionale e femminile. Il cammino urbano diventa così una pratica di partecipazione civica, capace di mettere in relazione persone che difficilmente avrebbero avuto modo di incontrarsi altrimenti. Questa evoluzione dimostra come la semplicità del camminare insieme stia ridefinendo il concetto di comunità moderna, un passo alla volta.