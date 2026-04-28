Wall Street e l'IA: tra record, scontri geopolitici e il processo Musk contro OpenAI

I mercati finanziari guardano all'intelligenza artificiale mentre la Cina blocca l'acquisizione di Meta e Musk sfida OpenAI. Le big tech si preparano a presentare i conti trimestrali, con gli investitori in attesa di risultati concreti. Nel frattempo, l'Europa stringe la regolamentazione sull'IA, in un contesto di tensioni geopolitiche e sfide legali.

Wall Street si risveglia e per un momento prova a mettere da parte la guerra in Iran. Il settore che torna a muovere i mercati è quello dell'intelligenza artificiale, nonostante il peso del petrolio abbia frenato la crescita dell'S&P 500, che comunque ha toccato livelli record.

Questa settimana è il momento della verità con i conti di Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta e Apple. Gli investitori vogliono capire se i miliardi investiti sull'IA stanno producendo risultati concreti. Le notizie di queste ore, però, raccontano già qualcosa: l'IA non è solo una scommessa finanziaria, è diventata terreno di scontro geopolitico. Lo dimostra la mossa di Pechino contro Meta.

La Cina ha bloccato l'acquisizione da due miliardi di dollari che la società di Zuckerberg aveva concluso con la startup di IA Manus. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha ordinato la cancellazione dell'accordo senza spiegazioni. Manus, lanciata nel marzo 2025, è un agente IA capace di automatizzare compiti complessi: dall'analisi di indici finanziari alla stesura di presentazioni commerciali.

A dicembre Meta aveva annunciato l'acquisizione dopo che la startup aveva superato i 100 milioni di dollari di ricavi annui. I dipendenti si erano già trasferiti negli uffici di Meta a Singapore e gli investitori avevano già ricevuto i loro proventi. Resta da capire come Meta possa sciogliere un accordo già completato. La società ha dichiarato che l'operazione rispettava le leggi applicabili e di aspettarsi una risoluzione.

Il segnale è che la Cina intende controllare il trasferimento di tecnologia verso gli Usa indipendentemente da dove una società abbia la sede legale. Il processo è in queste condizioni che in California, inizia il processo di Elon Musk contro OpenAI, azienda che più di ogni altra incarna le ambizioni e le contraddizioni dell'IA americana. Per Kalshi, le probabilità di vittoria del miliardario si attestano intorno al 40%.

Musk chiede danni che potrebbero superare i 130 miliardi di dollari, la rimozione del ceo Sam Altman e del presidente Greg Brockman, e l'annullamento della recente trasformazione societaria. Una vittoria complicherebbe la quotazione in Borsa dell'azienda, attesa entro fine anno.

OpenAI è al centro di un'altra notizia che ha mosso i mercati: le azioni di Qualcomm hanno guadagnato fino al 12% dopo che l'analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities ha scritto che la società starebbe sviluppando con MediaTek un processore per uno smartphone di OpenAI. Le azioni di Luxshare sono salite fino al 10% a Shenzhen, mentre Apple ha perso quasi il 2%.

Se confermato, il progetto segnerebbe l'ingresso diretto di OpenAI nel settore hardware: un territorio finora controllato da Apple e Samsung. Intanto, mentre i mercati guardano con attenzione alle mosse delle big tech, l'Europa si prepara a stringere ulteriormente la regolamentazione sull'IA. La Commissione Europea ha annunciato nuove proposte per limitare l'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale nei settori sensibili come la sanità e la giustizia, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza e protezione dei dati.

Le nuove norme potrebbero impattare significativamente sulle operazioni delle aziende tecnologiche, soprattutto quelle che operano in ambito pubblico. In questo contesto, gli investitori si chiedono se le restrizioni europee potrebbero rallentare l'innovazione o, al contrario, spingere le aziende a sviluppare soluzioni più etiche e sostenibili. La risposta potrebbe arrivare nei prossimi mesi, quando le nuove regole saranno ufficialmente approvate.

Nel frattempo, il dibattito sull'IA continua a infiammare le piazze finanziarie e i salotti buoni della politica, con le grandi potenze che cercano di imporre il proprio modello di sviluppo tecnologico. La Cina, con il suo blocco all'acquisizione di Meta, ha mostrato chiaramente le sue intenzioni: proteggere il proprio mercato e limitare l'influenza delle aziende straniere.

Gli Stati Uniti, dal canto loro, stanno cercando di rafforzare la propria posizione con investimenti massicci in ricerca e sviluppo, mentre l'Europa punta su un approccio più cauto, basato su regole chiare e protezione dei diritti fondamentali. In questo scenario, le aziende tecnologiche si trovano a navigare in acque agitate, tra pressioni regolatorie, tensioni geopolitiche e aspettative degli investitori.

La sfida è trovare un equilibrio tra innovazione e responsabilità, in un contesto in cui l'IA sta rapidamente diventando un fattore chiave per la competitività globale





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