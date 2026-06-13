Walter Garibaldi: la scelta di tornare dietro le quinte per difendere il cognome e l'indipendenza artistica

Il regista e agente televisivo Walter Garibaldi, pronipote dei Garibaldi, ha rifiutato numerose offerte per non strumentalizzare il suo nome, optando per la produzione indipendente e il ritorno alle quinte, tra cui il documentario su Rai 5 e la nuova casa di produzione Kluck Studio.

Walter Garibaldi è una delle figure più singolari del panorama televisivo e cinematografico italiano, riconosciuto non solo per il suo talento poliedrico - autore, regista, agente e personal manager - ma anche per la sua ferma determinazione a preservare la dignità del celebre cognome che porta.

Nato nel 1984, figlio dell'avvocato Donna Teresita Garibaldi e pronipote diretto di Giuseppe e Anita Garibaldi, ha sempre considerato la propria eredità storica una responsabilità più che un'opportunità commerciale. Questa consapevolezza lo ha spinto a rifiutare, più volte nella sua carriera, proposte che avrebbero potuto utilizzare il suo nome per fini pubblicitari o politici, scegliendo invece di operare dietro le quinte dove si sente più a suo agio.

Dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura, dove ha riscosso enorme popolarità e ha poi preso parte a programmi come "Quelli che il calcio", Garibaldi ha deliberatamente voltato le spalle ai riflettori, sostenendo di non voler contribuire a ridicolizzare la memoria dei suoi avi. In un'intervista rilasciata a Leggo, ha spiegato che le offerte a lui pervenute erano spesso legate a spot o progetti che avrebbero sfruttato il suo cognome in maniera poco dignitosa; così ha compiuto "la scelta più naturale", ritirandosi dal palcoscenico per dedicarsi alla produzione e alla regia, campo in cui ha trovato la sua vera vocazione.

Nel 2024 il regista ha consolidato la sua presenza sul piccolo schermo con il documentario "La Gravità del Superfluo", trasmesso su Rai 5 il 12 giugno e interamente dedicato all'artista concettuale Daniele Sigalot. Il progetto, frutto della collaborazione con Barbara De Nuntis e Simone Manzi, rappresenta anche il primo operato della nuova casa di produzione di Garibaldi, la Kluck Studio, che si prefigge di promuovere contenuti indipendenti e liberi da vincoli istituzionali.

Parallelamente, la sua produzione ha visto la realizzazione di iniziative come il programma "Weekend Fuori Porta" su Rai 2, la docuserie "L'abito e l'Anima" su Prime Video e la vendita alla Rai del suo primo film da regista, "Nonna ci produce un film", prodotto interamente senza finanziamenti pubblici per evitare l'ingresso nella burocrazia culturale. Questi progetti testimoniano la volontà di Garibaldi di mantenere pieno controllo creativo, privilegiando la qualità artistica rispetto al mero profitto.

Oltre alla regia, Walter continua a gestire la carriera di numerosi volti noti della televisione italiana, tra cui Maria Giovanna Elmi, Brigitta Boccoli, Gaia Zucchi, Stefano Orfei e Michela Miti. Recentemente ha avviato la collaborazione per la trasposizione cinematografica e teatrale di "Hotel Zeffirelli", una sceneggiatura co‑scritta con Gaia Zucchi.

Il suo impegno sociale si manifesta anche nella vicinanza all'attivista e attrice Natasha Hovey, che, grazie all'intervento di Garibaldi, ha accettato di rilasciare nuove interviste dopo l'appello pubblico lanciato da Carlo Verdone. Queste azioni confermano l'immagine di un uomo che, dopo quarant'anni di lavoro, preferisce i fatti concreti ai clamori mediatici, mantenendo intatta la reputazione della sua famiglia e contribuendo al rinnovamento culturale del nostro paese





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