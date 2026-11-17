Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro aderisce a Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. L'addio conferma il declino di Forza Italia in Sicilia e la strategia di De Luca.

Walter Tesauro, attuale sindaco di Caltanissetta, ha ufficialmente annunciato la sua uscita da Forza Italia in favore di Sud Chiama Nord. L'adesione al partito guidato da Cateno De Luca è stata resa nota durante una conferenza stampa tenutasi all'Assemblea regionale siciliana. Questo movimento rappresenta una perdita significativa per il partito di Antonio Tajani nell'isola, che vede così indebolirsi ulteriormente la propria presenza politica.

La partenza di Tesauro e la strategia di De Luca

La decisione di Tesauro non è isolata, poiché diversi assessori e consiglieri comunali di Caltanissetta lo seguono nel nuovo schieramento. Questo evento prosegue lo scouting attivo di Cateno De Luca, che mira a reclutare figure di spicco provenienti sia dalla Lega sia da Forza Italia. La mossa rafforza la posizione di De Luca nell'arcipelago politico siciliano, attirando consensi anche dalle fila della coalizione governativa.

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Il vicesindaco di Lampedusa, figura storica della Lega nel territorio, ha abbandonato il partito in data 16 novembre, integrandosi nella dinamica in corso. L'emorragia di voti e militanti da Forza Italia nell'isola si configura come un fenomeno strutturale, alimentato da un crescente malcontento verso la giunta regionale guidata da Renato Schifani. Questo clima di insoddisfazione è evidente sia dentro Forza Italia sia nella coalizione di riferimento.

Un trend inarrestabile di defezioni in Sicilia

Prima di Walter Tesauro, altri personaggi chiave avevano già abbandonato il partito di Tajani. A settembre, il deputato Tommaso Calderone ha lasciato le file di Forza Italia; Calderone era considerato un punto di riferimento fondamentale per la giustizia all'interno dell'isola. La sua uscita ha segnato un precedente importante per le successive defezioni.

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A ottobre, è stato Antonio Villardita, vicesegretario provinciale di Catania, a migrare verso il Movimento per le autonomie di Raffaele Lombardo. Questa serie di addii conferma che la crisi di Forza Italia in Sicilia è profonda e articolata su diversi livelli territoriali. Schifani appare sempre più isolato, mentre Cateno De Luca continua a inviare messaggi chiari sulla sua autonomia operativa.

Conseguenze e prospettive per la politica siciliana

La strategia di destrutturazione trasversale del sistema politico attuale è confermata da De Luca, che dichiara di avere le mani libere rispetto agli accordi nazionali. Questa autonomia permette a Sud Chiama Nord di agire con flessibilità, cogliendo le opportunità offerte dalla frammentazione delle forze tradizionali. Le critiche di De Luca verso la situazione politica attuale si fanno più nette con ogni nuova adesione.

La perdita di figure come Tesauro e Calderone lascia un vuoto significativo nella rappresentanza di Forza Italia. La coalizione di centrodestra dovrà affrontare il compito di ricostruire la propria credibilità in un contesto dove il malcontento locale è dominante. Il futuro politico di Sicilia sembrerà sempre più plasmato dalle dinamiche di De Luca e dalle sue alleanze trasversali.