Walter Veltroni alla 43esima assemblea Anci descrive il ruolo cruciale del sindaco come tessitore che unisce la comunità. Un impegno quotidiano contro le divisioni sociali per garantire la convivenza.

Walter Veltroni, attuale giornalista e regista nonché ex sindaco di Roma, ha sottolineato durante la 43esima assemblea dell' Anci la fondamentale responsabilità degli amministratori locali nel contrastare le divisioni sociali. Ha descritto i sindaci come tessitori della comunità, il cui compito quotidiano è ricucire i legami frantumati dall'odio e garantire la pacifica convivenza tra i cittadini.

Il Ruolo del Sindaco Come Tessitore Comunitario

Il punto focale del discorso di Walter Veltroni riguarda l'uso della metafora dell'ago e del filo per descrivere il lavoro istituzionale. Secondo l'ex politico, quando si seminano pregiudizi basati su opinioni politiche, convinzioni religiose, colore della pelle o orientamenti sessuali, l'opera del sindaco deve essere quella di riparare i danni sociali attraverso un impegno costante e mirato.

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Questa attività di ricucitura non è un atto episodico, ma un dovere giornaliero che mira a tutelare la serenità dei quartieri e a garantire pari opportunità a tutti gli abitanti. La figura del primo cittadino emerge quindi non come un semplice funzionario burocratico, ma come un mediatore essenziale capace di mantenere unito il tessuto civile di una città frammentata.

Prossimità e Impegno Quotidiano nell'Amministrazione

Walter Veltroni ha evidenziato come la prossimità sia il tratto distintivo e irrinunciabile della figura istituzionale del sindaco. Ha affermato che il sindaco deve essere raggiungibile, vicino ai problemi concreti della gente, qualcuno con cui ci si può parlare e incontrare direttamente. Questa accessibilità è ciò che rende meravigliosa la definizione di primo cittadino, trasformandola da titolo onorifico a realtà operativa.

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L'ex sindaco di Roma ha parlato dell'ansia che accompagna ogni mattina chi guida un municipio, un'ansia dettata dalla volontà ferrea di non lasciare mai nessuno solo. Questa solitudine è intesa sia come abbandono all'ingiustizia sia come esposizione al destino avverso, con un'attenzione particolare verso le categorie più vulnerabili, comprese le donne vittime di violenza che non devono mai sentirsi sole.

L'Esperienza alla Guida di Roma e la Visione di Governo

Parlando con passione della sua esperienza alla guida della Capitale, Walter Veltroni ha definito il mestiere di sindaco come l'esperienza più bella della sua vita professionale. Ha suggerito che chiunque abbia avuto la fortuna di ricoprire tale funzione non smetta mai di sentirsi parte integrante della comunità che ha amministrato.

Per sottolineare questo legame indissolubile, ha paragonato l'esperienza del sindaco a quella di essere stati alpini, proponendo persino di convocare un raduno annuale per le decine di migliaia di persone che hanno indossato la fascia tricolore nel corso della loro vita. Questo senso di appartenenza perdura nel tempo e definisce l'identità di chi ha governato.

Decisone Urbane e Eredità di Giorgio La Pira

La metafora dell'ago e del filo si estende alle scelte di governo concrete, influenzando decisioni urbanistiche, politiche sociali, educative e culturali. Ogni provvedimento deve avere l'obiettivo finale di unire la popolazione, rendere serene le comunità e farle vivere in pace, considerando questa come una conquista attiva e non uno stato di fatto.

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Walter Veltroni ha concluso ricordando la figura di Giorgio La Pira, ex sindaco di Firenze, citando il suo impegno nel tenere insieme la difesa del lavoro degli operai della Nuova Pignone e la preoccupazione per il rischio nucleare. Questa visione unisce le grandi questioni mondiali alla vita concreta delle persone, mostrando come si debba governare occupandosi di tutto, dall'illuminazione alla sicurezza, dalla polizia alla qualità degli asili nido.