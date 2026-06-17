Wang Yi richiama un ruolo più equo dei paesi emergenti nell'ONU in vista di nuovo libro bianco

Il ministro cinese Wang Yi denuncia la scarsa rappresentanza dei mercati emergenti all'ONU e presenta un libro bianco per una governance globale più giusta, sottolineando i rischi di "cigni neri" e "rinoceronti grigi" e invitando a rafforzare il ruolo del Sud del mondo.

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha sottolineato, durante una conferenza stampa tenutasi a Pechino, la profonda crisi di rappresentanza che i mercati emergenti stanno vivendo all'interno delle Nazioni Unite .

In occasione della presentazione di un nuovo libro bianco volto a proporre una governance globale più equa, Wang ha ricordato che tutti i paesi, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal loro livello di sviluppo, devono essere considerati membri alla pari della comunità internazionale. Ha evidenziato come l'attuale ordine multilateralista sia messo a dura prova da una serie di tensioni politiche ed economiche che si escalano rapidamente in tutto il mondo, minacciando l'autorità di un organismo che dovrebbe garantire la pace e la stabilità globale.

Secondo Wang, la "nave della civiltà" si trova ora in acque pericolose, costellate di scogli nascosti e violente tempeste, metafora che vuole descrivere la complessità e l'interconnessione delle crisi contemporanee. Il ministro ha inoltre richiamato l'attenzione su due fenomeni di rischio emergente, i cosiddetti "cigni neri" e "rinoceronti grigi", ovvero eventi imprevedibili o minacce note ma spesso ignorate fino a quando non scaturiscono in crisi di vasta portata.

In questo contesto, ha citato brevemente i conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina, senza addentrarsi in dettagli specifici, per illustrare come le tensioni regionali possano rapidamente trasformarsi in problemi globali. Wang ha affermato che il nuovo libro bianco intende costruire un consenso internazionale capace di generare risposte più rapide ed efficaci di fronte a queste sfide, rafforzando al contempo lo status e l'autorità delle Nazioni Unite come fulcro del sistema multilateralista.

Infine, Wang Yi ha lanciato un appello a tutti gli Stati, in particolare quelli del Sud del mondo, affinché aumentino la loro partecipazione nei processi decisionali delle istituzioni internazionali. Ha sostenuto che una governance globale più giusta ed equa passa necessariamente attraverso una rappresentanza più equilibrata, dove le voci dei paesi in via di sviluppo non vengano più marginalizzate.

Il ministro ha concluso affermando che il rafforzamento dell'ONU è fondamentale per affrontare le emergenze future, sia che si tratti di pandemie, cambiamenti climatici o crisi finanziarie, e ha invitato la comunità internazionale a contribuire attivamente alla costruzione di un ordine mondiale più stabile e sostenibile





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