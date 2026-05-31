Warhol e Pasolini: il legame segreto della mostra di Ferrara

La mostra di Ferrara su Andy Warhol ripercorre il legame con Pier Paolo Pasolini, che avrebbe dovuto partecipare all'inaugurazione del 1975 ma fu assassinato. L'esposizione celebra le opere di Warhol dedicate alle drag queen e riflette sul tema della mercificazione del corpo, caro a Pasolini nel suo film Salò.

La mostra di Ferrara dedicata ad Andy Warhol , maestro della Pop Art , non è solo un omaggio alle sue celebri opere, ma rappresenta un legame profondo con la storia della cultura italiana.

L'esposizione, curata da Janus (pseudonimo di Roberto Gianoglio), riprende i temi di una storica mostra del 1975, che Warhol stesso inaugurò a Ferrara. In quell'occasione, il poeta Pier Paolo Pasolini avrebbe dovuto partecipare, ma fu assassinato pochi giorni dopo l'apertura, il 2 novembre 1975. Questo evento segnò una svolta per la città emiliana e per la comprensione dell'artista americano in Italia.

Janus selezionò circa cento opere dedicate a drag queen e transessuali, per lo più neri e portoricani, ritraendo i margini della società consumistica che Warhol stesso aveva contribuito a celebrare con le sue icone globali come le zuppe Campbell e Marilyn Monroe. Warhol arrivò a Bologna il 25 ottobre 1975, accolto da Janus, dal critico Farina e dalla moglie Lola Bonora.

La mostra, intitolata Ladies and Gentlemen, fu un successo straordinario: a dicembre i visitatori superarono i 35mila, portando a una proroga fino all'Epifania del 1976. Pasolini, che stava lottando per terminare il suo film più estremo, Salò o le 120 giornate di Sodoma, rifletté intensamente su Warhol e sulla mercificazione del corpo, tema centrale nel suo ultimo lavoro.

Il gallerista di Warhol in Italia, Luciano Anselmino, tramite il fotografo Dino Pedriali, chiese a Pasolini un testo per il catalogo della mostra milanese di Warhol, prevista per l'autunno 1975. Pasolini accettò e scrisse un saggio che oggi è considerato un documento chiave per comprendere il suo rapporto con la Pop Art e la società dei consumi. Il testo pasoliniano, pubblicato nel catalogo, si apre con un riferimento apparentemente slegato a Man Ray, che Pasolini aveva incontrato a Fregene.

L'artista surrealista aveva realizzato una litografia con il profilo del marchese De Sade, immagine che Pasolini voleva usare per il manifesto di Salò. Anselmino, restituendo il testo corretto, scrisse a margine: Domenica 26 ottobre alle 11.30 si inaugura a Ferrara la mostra con Warhol. So che lei parte il 27. Se potesse essere presente, ne sarei contento.

Pasolini non poté andare, perché fu ucciso pochi giorni dopo. Le sue parole nel catalogo sono cariche di riflessioni sul consumismo e sulla mercificazione del corpo: Non so se anche Warhol sia, come Man Ray, un cultore di Sade. I suoi travestiti hanno un commovente ardire che non è precisamente sadiano. Ma è significativo per Warhol il 1945?

E la parola Salò gli dice qualcosa? Queste domande restano aperte, e la mostra di Ferrara offre oggi l'occasione per riscoprire un dialogo intenso e tragico tra due giganti del Novecento. La mostra, visitabile fino a giugno, è un viaggio tra le contraddizioni della società dei consumi, tra l'omologazione globale e la ricerca di identità ai margini





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Andy Warhol Pier Paolo Pasolini Mostra Ferrara Pop Art

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il sindaco di Ferrara e un incidente stradale diventato un caso politicoDi mezzo ci sono un'auto fuori strada, le dimissioni di un'assessora dopo un alcoltest positivo e un gesto ritenuto intimidatorio dall'opposizione

Read more »

Uccide la moglie e chiama i soccorsi: arrestato a FerraraUn uomo di 52 anni, Vladimiro Lombardi, ha ucciso la moglie Samanta Zironi di 50 anni a Ferrara. Dopo aver chiamato i soccorsi, il personale del 118 ha constatato il decesso. Lombardi è stato arrestato e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il caso riporta l'attenzione sul fenomeno dei femminicidi, spesso legati a dinamiche di possesso e difficoltà nell'accettare separazioni.

Read more »

Uomo arrestato per l'omicidio della moglie a FerraraIl 52enne Vladimiro Lombardi è stato fermato dopo aver presumibilmente accoltellato a più punte la moglie Samanta Zironi, 50 anni, nel quartiere Barco di Ferrara. L'uomo ha chiamato le forze dell'ordine e, una volta trasferito in questura, ha invocato il diritto di non rispondere alle prime domande del pm. Le autorità indagano su eventuali precedenti di violenza domestica e stanno intervistando vicini e conoscenti.

Read more »

Film drammatico italiano del 2003, ispirato a Pasolini, racconta la storia italianaNews text about a 2003 Italian drama film directed by Marco Tullio Giordana, inspired by Pier Paolo Pasolini's poetry collection. The film follows a Roman middle-class family and covers significant events from the summer of 1966 to spring 2003, including the 1966 Florence flood, student protests of 1968, terrorism, Tangentopoli, and mafia attacks.

Read more »