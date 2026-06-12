Warsh alla guida della Fed: gli analisti prevedono tassi fermi nonostante l'inflazione al 4,2%

Con l'inflazione statunitense al livello più alto degli ultimi tre anni, gli esperti anticipano che la Federal Reserve manterrà stabili i tassi di interesse, osservando il primo discorso del nuovo presidente del comitato, Jonathan Warsh, in un contesto di pressione sia interna che esterna.

Le recenti previsioni degli analisti indicano che, nonostante il picco inflazionistico registrato negli Stati Uniti a maggio - 4,2 percento, il più alto degli ultimi tre anni - la Federal Reserve probabilmente manterrà invariati i tassi di interesse nel prossimo futuro.

La tensione è palpabile in attesa del debutto di Jonathan Warsh, nuovo presidente del Comitato di Politica Monetaria della Fed, che inaugurerà il suo mandato con una conferenza stampa di estrema importanza. L'inflazione americana, infatti, corre a un ritmo quasi doppio rispetto al target del 2 percento fissato dall'istituzione per preservare la stabilità dei prezzi, rendendo poco credibili le richieste di un taglio dei tassi di interesse sostenute dall'ex presidente Trump.

Quest'ultimo aveva più volte contrapposto le proprie posizioni a quelle del suo predecessore, arrivando a chiedere la rimozione di Warsh dal ruolo di governatore della banca centrale





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