Governatore Bob Ferguson e sindacati criticano l'operazione ICE a Sea-Tac. Due arresti per visto scaduto e aggressione, Alaska Airlines chiede chiarimenti.

Il Governatore della Washington, Bob Ferguson, ha condannato con fermezza l'intervento dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) presso l'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, avvenuto il 21 novembre. L'operazione ha portato all'arresto di due cittadini stranieri sulla passerella di imbarco di un volo della compagnia Alaska Airlines diretto a Los Angeles, scatenando una forte polemica politica e sindacale.

Dettagli dell'operazione e dinamica degli arresti

L'incidente si è verificato alle 8:00 del mattino, ora del Pacifico, corrispondenti alle 16:00 GMT, nel momento in cui i passeggeri erano impegnati nell'imbarco. Gli agenti federali hanno condotto un'operazione finalizzata alla cattura di Ricardo Larrondo Mendoza, individuato perché aveva superato la durata del proprio visto. La situazione è degenerata quando una seconda persona, identificata come Sofia Hernandez Mejia, ha lanciato del caffè bollente contro gli agenti dell'ICE per impedire l'arresto.

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Anche Mejia, anch'ella accusata di aver superato la validità del visto, è stata trattenuta dalle forze dell'ordine. L'agenzia federale ha annunciato che la donna sarà formalmente accusata di aggressione a un agente federale, un reato grave che si aggiunge alle violazioni immigrazionistiche già registrate. L'incidente ha interrotto le operazioni di imbarco nel terminal, creando confusione tra i viaggiatori presenti in quella zona strategica dell'aeroporto.

Reazioni del Governatore e dei sindacati del lavoro

Bob Ferguson, in qualità di Governatore dello Stato di Washington e membro del Partito Democratico, ha definito l'azione dell'ICE completamente fuori controllo durante una conferenza stampa tenutasi il 21 novembre. Ferguson ha descritto le immagini video dell'incidente, ormai virali sui social media e diffuse dai principali mezzi di informazione, come orrende e agghiaccianti. Il capo dell'esecutivo statale ha sottolineato come l'evento rappresenti un'ulteriore prova di un uso sconsiderato del potere da parte delle autorità federali sull'immigrazione.

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La polemica è stata aspramente condivisa da April Sims, presidente del Washington State Labor Council, AFL-CIO, che ha etichettato l'arresto come un'azione improvvisa e distruttiva. Sims ha evidenziato come ilFederal agents abbia scelto un momento delicato per il settore aereo, a soli pochi giorni da precedenti ampie interruzioni dei voli e da una delle settimane di viaggi più intensive dell'anno. Il sindacato, che rappresenta sia gli assistenti di volo sia il personale di terra impiegato presso l'aeroporto Sea-Tac, ha denunciato il clima di paura e caos iniettato nella comunità dei viaggiatori.

Posizione di Alaska Airlines e impatto sui voli

L'aerolinea Alaska Airlines si è detta sorpresa dalla mancanza di preavviso riguardo all'azione di contrasto portata avanti dalle autorità federali. La compagnia ha dichiarato di stare lavorando per comprendere a fondo le circostanze specifiche che hanno portato all'arresto sulla passerella di imbarco. Il Governatore Ferguson ha inoltre comunicato ai rappresentanti dell'Alaska Airlines la necessità di invitare ufficialmente l'ICE a non effettuare più operazioni di questo tipo negli aeroporti dello Stato di Washington.

Nonostante l'interruzione iniziale, la compagnia ha assicurato che i passeggeri coinvolti nell'incidente sono stati rapidamente ricollocati su altri voli disponibili. Il volo originariamente previsto per Los Angeles è riuscito a partire regolarmente alle 11:00 del mattino, ora del Pacifico, corrispondenti alle 19:00 GMT. Il Governatore Ferguson ha affermato che la richiesta di limitare le attività dell'ICE negli aeroporti statali verrà estesa a tutte le altre compagnie aeree che operano da Sea-Tac, ribadendo la volontà di proteggere la sicurezza e la normalità delle operazioni di trasporto aereo nella regione.