Watercolor Nails: le unghie piene di colore alla moda

La tendenza delle Watercolor Nails, manicure colorate, stabecoming sempre più popolare. I trend che le caratterizzano sono una scelta da seguire alla ricerca di un'estetica sognante e malinconica, fatta di colori tenui e di un senso di semplicità mista a nostalgia.

Gli spunti, in fatto di nail art , sono così tanti che non si fa in tempo a desiderare una manicure, che già si vuole passare alla prossima.

I trend che mettono al centro il colore sono una categoria speciale, con le sfumature di tendenza che si susseguono stagione dopo stagione, portando con sé ogni volta un mood diverso. Per trovare l'idea giusta si può (anche) scavare nella memoria e tornare a quando colori a tempera e acquerelli erano un passatempo creativo con cui riempire le giornate. Le loro sfumature sono, oggi, fonte di ispirazione per le Watercolor Nails. Tutto il potenziale primaverile delle unghie lunghe, anzi lunghissime..





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