Wayne Rooney rivela di aver pensato al suicidio durante il periodo d'oro del Manchester United, confidando in alcol e isolamento a causa della depressione.

Wayne Rooney ha rivelato pubblicamente di aver subito gravi episodi di depressione e di aver avuto pensieri suicidi durante la sua permanenza al Manchester United. L'ex attaccante inglese ammette di aver bevuto in eccesso e di essersi isolato dalla società per anni, nonostante stesse vivendo il momento più alto della sua carriera.

Il lato oscuro della carriera di Rooney

L'ex capitano della Nazionale inglese e primatista di gol nella storia dei Red Devils, con 253 presenze in 559 partite, ha confessato di aver chiuso le porte di casa per due giorni consecutivi, bevendo alcol solo e evitando ogni contatto umano. Sebbene quel periodo sia considerato il picco della sua carriera, ha ammesso di non riuscire a gestire la pressione e il successo che lo circondavano.

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Wayne Rooney ha spiegato che l'isolamento era motivato anche dal desiderio di non far vedere al figlio Kai, allora bambino e ora diciassettenne, il suo stato emotivo critico. Ha specificato di non volersi muovere per strada, di non entrare nei negozi e di evitare qualsiasi interazione sociale, limitando il suo senso di benessere esclusivamente al campo da calcio.

Confronto tra successo e salute mentale

Sebbene Rooney avesse già parlato in passato delle sue battute d'arresto legate all'alcol e alla depressione, questa è la prima volta che descrive apertamente l'aver pensato al suicidio. La confessione mette in luce la differenza tra l'apparenza di successo nello sport professionistico e la realtà delle lotte interiori che molti atleti affrontano in silenzio.

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Il calciatore ha sottolineato come la difficoltà di gestione delle emozioni abbia portato a comportamenti autodistruttivi, come il consumo eccessivo di alcol e la completa separazione dal mondo esterno. Questa rivelazione offre una prospettiva più umana e tragica sulle pressioni psicologiche che possono accompagnare l'élite dello sport mondiale.

Impatto sulle percezioni sulla salute mentale

La dichiarazione di Wayne Rooney potrebbe influenzare il modo in cui la società percepisce la salute mentale tra gli sportivi di alto livello. La sua testimonianza evidenzia l'importanza di fornire supporto psicologico adeguato agli atleti, non solo durante le performance, ma anche nella gestione della vita privata e delle aspettative sociali.

Attraverso la sua confessione, Rooney invita alla riflessione sull'isolamento che può derivare dal successo e sulla necessità di affrontare i problemi di salute mentale senza vergogna. La sua esperienza serve da monito per tutti coloro che, come lui, potrebbero trovarsi a combattere contro la depressione mentre sembrano vivere una vita perfetta agli occhi del mondo.