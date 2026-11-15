Wayne Rooney I'm A Celebrity: perde 19 kg e abbandona l'alcol per la missione in Australia

L'ex calciatore britannico Wayne Rooney si prepara per I'm A Celebrity in Australia. Dopo aver perso 19 kg e smesso di bere alcol, Rooney racconta la trasformazione fisica e mentale.

Wayne Rooney si accinge a disputare la nuova edizione del reality show australiano I'm A Celebrity, in onda su ITV1 a partire da domani. L'ex attaccante della Nazionale inglese e del Manchester United si presenta come uno dei favoriti per la vittoria, con una quota stimata dai bookmaker che aggira la somma di 1,5 milioni di sterline. Questa partecipazione segna il suo debutto in una giungla che aveva già visto il successo di altre celebrità britanniche, inclusi i concorrenti dell'edizione 2024, vinta da Danny Jones dei McFly.

Metamorfosi fisica e abitudini quotidiane

Prima di imbarcarsi per l'Australia, Wayne Rooney ha effettuato un drastico cambiamento del suo stile di vita, riuscendo a perdere oltre 19 chili in un anno. Questa riduzione di peso è stata ottenuta attraverso una disciplina alimentare rigorosa, definita come la dieta più salutare mai seguita dal calciatore, accompagnata da un regime di allenamenti costante. Oltre alla perdita di peso, Rooney ha preso la decisione definitiva di astenersi completamente dal consumo di alcolici da sei mesi.

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Secondo quanto dichiarato dal giocatore, la rinuncia alle bevande alcoliche ha avuto un impatto profondo sulla sua vita quotidiana e sul suo benessere generale. L'ex stella del calcio britannico ha riferito di aver ritrovato una routine stabile, un elemento che considera fondamentale per mantenere l'equilibrio. Ha definito il momento attuale come una fase di reale positività e di grande felicità personale, lontana dalle pressioni precedenti della carriera agonistica di alto livello.

Trasformazione del matrimonio e relazioni familiari

La nuova disciplina adottata da Wayne Rooney ha influito positivamente anche sul suo legame matrimoniale con la moglie Coleen Rooney. L'atleta ha spiegato che la sua ex collega e partner di vita ha notato un miglioramento significativo nell'aspetto fisico, ma anche nel suo stato mentale. Secondo le sue parole, la serenità nel loro matrimonio è aumentata considerevolmente grazie alla sua maggiore stabilità e salute.

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Coleen Rooney, che potrebbe scegliere di rimanere nel Regno Unito per gestire gli impegni relativi alle categorie giovanili del Manchester United, ha ricevuto consigli pratici prima della partenza. L'ex calciatore ha rivelato che sua moglie gli ha suggerito di comportarsi semplicemente come se stesso durante la registrazione del programma. Inoltre, tra i suoi ultimi suggerimenti ironici prima dell'imbarco c'era la raccomandazione di allacciare la cintura di sicurezza durante il volo per l'Australia.

Sfide psicologiche e dinamiche di squadra

Nonostante la rinuncia alla competizione interna con Coleen, lo spirito agonitivo di chi ha vinto 16 trofei in carriera rimane evidente. Wayne Rooney ha ammesso di desiderare un risultato migliore rispetto a quello della moglie, pur assicurando che non esista una rivalità diretta tra loro. La composizione del gruppo di partecipanti in questa edizione appare diversa rispetto al passato, rendendo l'esperienza potenzialmente distinta per lui.

Uno degli ostacoli principali per l'ex giocatore sarà la separazione totale dalla sua famiglia. Rooney ha espresso la consapevolezza di mancheranno ai suoi figli, in particolare agli due che lo accompagneranno sul ponte di atterraggio al termine della sfida. Ha sottolineato che, a differenza di periodi precedenti in cui poteva mantenere contatti, in questa esperienza l'isolamento sarà assoluto. Tuttavia, ha dichiarato la sua certezza che Coleen ricambierà i voti ricevuti in passato, dato il suo interesse per le prove di sopravvivenza.

Prove estreme e paure personali

La sfida del battesimo del fuoco è prevista per la sera di domani sulla Gold Coast, con una prova che consiste nel lanciarsi da un elicottero. Questa attività rappresenta un punto critico per Wayne Rooney, che ha confessato di soffrire di acrofobia o timore delle altezze in questo contesto specifico. Nonostante abbia prenotato il lancio in tre occasioni diverse, non ha mai trovato il coraggio di entrare nell'elicottero, notando un peggioramento della situazione con l'avanzare dell'età.

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Nonostante queste ansie personali, l'atleta ha intenzione di dare il massimo in tutte le prove per cui verrà votato dal pubblico. Ha ammesso che la vera personalità emerge inevitabilmente durante le sfide, trasformando la competizione in un'opportunità di rivelazione. La preparazione intensa e la nuova disciplina mentale sono state adottate per assicurarsi di essere nelle condizioni fisiche ideali per affrontare ogni prova imposta dalla giungla australiana.