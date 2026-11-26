Il sottosegretario Barachini propone di destinare la parte incrementale della web tax al sostegno dell'informazione professionale, con il sostegno di Snag-Confcommercio.

Il sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, ha annunciato una proposta volta a tutelare il settore della stampa attraverso il sistema fiscale. L'obiettivo è deviare parte dei proventi della web tax verso il sostegno dell'informazione professionale, al fine di contrastare l'impoverimento del sistema informativo nazionale. La notizia è stata resa nota durante l'evento Digitale, la trasformazione accelera, organizzato presso il palazzo dell'Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&a. Questa iniziativa mira a creare un sostegno bipartisan per l'editoria.

Il Meccanismo Fiscale e la Tassa del 3%

La proposta del governo prevede di destinare la parte incrementale della web tax, ovvero un'imposta del 3% sui servizi digitali, direttamente al finanziamento dell'editoria. Tale tassa cresce annualmente in ragione dell'espansione dei servizi digitali nel mercato. Barachini ha spiegato che i contenuti originali vengono prodotti da sistemi informativi e giornalistici, per poi essere prelevati e sottopagati, o talvolta non pagati affatto, dai sistemi di distribuzione. Questo comportamento allontana il cittadino dalla fonte originaria dell'informazione, creando un disequilibrio nel settore. Il sottosegretario sottolinea la necessità di un rovesciamento di questa visione attuale per garantire sostenibilità.

Also read Editoria: Barachini, trovare risorse in Manovra per facilitare rinnovo contratto

Voci Contrarie e Ruolo dei Giganti Digitali

Gli attori internazionali del digitale non sarebbero interessati al bene pubblico del Paese ma a interessi propri. Se l'Italia non inserisce nel sistema, grazie alla compartecipazione dei costi, informazione di qualità, il danno crescerà. È necessario un sistema regolatorio che preveda responsabilità per il mondo digitale. La proposta è stata accolta con favore dal presidente di Snag-Confcommercio, che ha dichiarato di appoggiare l'iniziativa. Secondo l'associazione, chi sottrae contenuti originali e vendite al sistema editoriale deve partecipare ai costi della filiera che quei contenuti produce, distribuisce e vende. Si tratta di una logica di equità fiscale per chi trae profitto dai contenuti altrui.

Dipendenza dalle Vendite in Edicola e Infrastrutture

L'economia delle testate italiane mostra una forte dipendenza dai ricavi fisici. Oggi quasi il 90% del fatturato vendite degli editori deriva dalle vendite in edicola. La rete di vendita non è solo un'infrastruttura democratica fondamentale per l'accesso all'informazione, ma rappresenta anche un'infrastruttura distributiva essenziale per la tenuta del sistema editoriale. Senza questa rete, la distribuzione capillare dei giornali sarebbe compromessa. I grandi operatori digitali traggono enormi profitti dall'utilizzo dei contenuti editoriali, sottraendo vendite dirette al sistema editoriale nel suo complesso. È quindi giusto che questi colossi partecipino ai costi della filiera. La nota di Snag-Confcommercio evidenzia questa asimmetria tra profitti digitali e ricavi editoriali.

Advertisement

Misure In Manovra e Sostegno al Pluralismo

Nei giorni scorsi, il sottosegretario aveva già spiegato che oltre alle misure in manovra per nuove risorse a sostegno degli avvicendamenti nelle redazioni e a copertura dei costi sostenuti dagli editori, è in corso il tentativo di inserire in manovra misure specifiche. L'intento è spostare la parte incrementale della web tax al sostegno dell'editoria. La proposta del sottosegretario Barachini di destinare una quota della web tax al finanziamento del fondo unico per il pluralismo è stata definita necessaria da Snag-Confcommercio. Sono richiesti sostegni stabili alla filiera della stampa per garantirne la sopravvivenza a lungo termine. L'iniziativa cerca di bilanciare i poteri tra tecnologia e giornalismo tradizionale.

Conseguenze per il Mercato e Prospettive Future

L'impatto di questa misura potrebbe modificare gli equilibri di mercato tra piattaforme digitali e case editrici tradizionali. L'industria editoriale italiana necessita di risorse certe per investire in qualità e innovazione. La mancata compartecipazione ai costi da parte dei giganti del web rappresenta una perdita economica stimabile. I lettori potrebbero beneficiare di un'informazione più indipendente e meno legata ai modelli pubblicitari online. Le prossime tappe vedranno il dibattito parlamentare sulla manovra finanziaria. Il sostegno bipartisan è considerato chiave per l'approvazione definitiva della norma. L'obiettivo finale è preservare il pluralismo informativo nazionale.