Analisi del dominio di Webuild sulle infrastrutture italiane, dalla fusione Salini Impregilo alle recenti acquisizioni di Trevi, sostenute da fondi PNRR e crescita finanziaria.

La presenza dello Stato nella più importante impresa privata italiana di costruzioni, Webuild, solleva interrogativi sulle conseguenze di tale modello. Webuild, nata nel 2014 dalla fusione di Salini S.p.A. e Impregilo S.p.A., domina il settore assorbendo i concorrenti in difficoltà. Questa strategia mira ad ampliare l'influenza nell'ambito delle grandi opere infrastrutturali nazionali e internazionali.

Strategia di Consolidamento e Acquisizioni

Per mesi Webuild ha acquistato azioni di Trevi, società di Cesena specializzata in fondazioni e lavori nel sottosuolo. Questa mossa conferma una strategia precisa: al primo segnale di difficoltà dei concorrenti, Webuild cerca di assorbirli. L'obiettivo è ottenere più lavoro e una maggiore influenza nel settore delle grandi opere, riducendo la concorrenza diretta. È raro imbattersi nel cantiere di una nuova autostrada o di una linea ferroviaria in cui non ci sia di mezzo Webuild.

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Crescita Finanziaria e Portafoglio Ordini

Il mercato italiano vale circa un terzo dei ricavi totali di Webuild, che nel 2025 ha registrato ricavi per 13,6 miliardi di euro, il 15 per cento in più rispetto all'anno precedente. Al 30 giugno di quest'anno il portafoglio ordini raggiungeva valori record per cantieri in 58 paesi. In totale Webuild fa lavorare 83mila persone in tutto il mondo, tra dipendenti e personale di aziende esterne, 22mila delle quali in Italia. Il secondo gruppo italiano di costruzioni, Itinera, ha dichiarato per il 2025 ricavi per 2,3 miliardi di euro, circa sei volte meno. Il terzo, Pizzarotti, ne ha otto volte meno.

Progetti Infrastrutturali e Ruolo dello Stato

Webuild guida consorzi per la nuova diga a protezione del porto di Genova, una delle opere più costose del PNRR finanziato con fondi europei. L'azienda ha anche l'appalto per il ponte sullo Stretto di Messina e quello per la linea C della metropolitana di Roma. All'estero, sta costruendo l'Ontario Line a Toronto, le quattro linee del Grand Paris Express a Parigi e un grande impianto idroelettrico in Australia. In questi cantieri Webuild sfrutta le competenze accumulate in oltre cento anni di storia.

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Eredità Storica e Controllo Familiare

Il nome Webuild esiste dal 2020 ma il gruppo fa risalire le sue origini al 1906, quando l'ingegnere Vincenzo Lodigiani fondò la propria impresa a Piacenza. Nel 1956 Impresit, Girola, Lodigiani e Torno formarono Impregilo, che per quasi tutto il Ventesimo secolo è stata la più grande azienda italiana di costruzioni. Nel frattempo, nel 1936, Pietro Salini, nonno dell'attuale amministratore delegato, aveva cominciato a lavorare come costruttore. Pietro Salini è entrato in azienda nel 1987 e ne è amministratore delegato dal 1994.

Dibattito Pubblico e Prospettive Future

Da anni nel settore delle costruzioni si discute delle conseguenze della crescita dirompente di Webuild. C'è chi pensa che Webuild sia la risposta allo storico problema del "nanismo" delle imprese italiane, troppo piccole per competere a livello internazionale. Altri ritengono che Webuild sia diventata enorme a scapito delle concorrenti, frenando la crescita dell'intero settore. Chiunque in Italia voglia costruire una grande opera deve fare i conti, direttamente o indirettamente, con Webuild e con il suo amministratore delegato, Pietro Salini.