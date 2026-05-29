Weekend a Roma: cinque eventi da non perdere tra arte, musica e teatro

Sabato 30 e domenica 31 maggio, Roma offre una vasta scelta di eventi culturali all'aperto: murales dal vivo, concerti sinfonici, teatro itinerante, canoa per bambini e festival elettronico. Ecco una selezione di cinque appuntamenti per vivere la città con curiosità.

Sabato 30 e domenica 31 maggio, Roma si veste di cultura e spettacolo con una ricca offerta di appuntamenti all'aperto. Tra arte, musica, teatro itinerante e festival urbani , la Capitale invita cittadini e turisti a riscoprire quartieri, piazze e parchi con uno sguardo curioso e partecipativo.

Abbiamo selezionato cinque eventi imperdibili che spaziano tra generi e suggestioni diversi, per un weekend all'insegna della socialità e dell'intrattenimento di qualità. Il primo appuntamento è con l'arte contemporanea nel quartiere di Tor Bella Monaca: la rassegna 'Murale Aperto' trasformerà le pareti di edifici popolari in tele viventi, con artisti di strada che realizzeranno opere in tempo reale.

Dalle 10 del mattino fino al tramonto, i visitatori potranno assistere alla creazione di murales che raccontano storie di resilienza e bellezza urbana. Non mancheranno laboratori per bambini e momenti musicali curati da giovani DJ locali. Per gli amanti della musica classica, domenica pomeriggio il Parco degli Acquedotti ospiterà 'Note Sospese', un concerto gratuito dell'Orchestra Sinfonica di Roma diretta dal maestro Carlo Rizzari.

Il programma prevede brani di Vivaldi, Mozart e una sorpresa finale con una suite commissionata appositamente per l'evento. L'atmosfera suggestiva degli antichi ruderi farà da cornice a un'esperienza sonora unica, con posti a sedere su cuscini e coperte portati da casa. Il teatro itinerante 'Carovana dei Sogni' attraverserà invece il centro storico con tre diverse performance a sorpresa.

Partendo da Piazza Navona alle 17, una compagnia di attori guiderà il pubblico in un percorso tra vicoli e cortili segreti, dove ogni tappa svelerà una scena tratta da commedie dell'arte rivisitate in chiave contemporanea. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Per le famiglie, domenica mattina al laghetto dell'Eur si terrà 'Bimbi in Canoa', un evento ludico-educativo che unisce sport e natura.

I bambini dai 5 ai 12 anni potranno provare la canoa sotto la supervisione di istruttori qualificati, mentre i genitori parteciperanno a workshop sulla sicurezza in acqua. L'iniziativa è parte del progetto 'Roma Città Amica' e si concluderà con un picnic collettivo. Infine, per gli appassionati di elettronica e cultura underground, il festival 'Sonar Roma' animerà l'ex stabilimento industriale di Centocelle con DJ set, installazioni immersive e mercatini di vinili.

Dalle 22 di sabato fino all'alba, la musica techno e house si intreccerà con performance di videomapping e realtà aumentata. Un'occasione per ballare e confrontarsi su temi come la rigenerazione urbana e la sostenibilità. Questi cinque appuntamenti rappresentano solo un assaggio della vivacità culturale romana. Per informazioni dettagliate su orari e modalità di accesso, si consiglia di consultare i siti ufficiali dei singoli eventi.

La città è pronta ad accogliervi con il suo consueto calore: non resta che scegliere la propria avventura e lasciarsi sorprendere





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