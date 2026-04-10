Weekend di disagi: Alta Velocità Roma-Firenze sospesa per lavori

Lavori tecnici sulla linea AV Roma-Firenze causeranno ritardi e disagi per i viaggiatori tra il Nord e il Centro Italia. L'interruzione del servizio per l'installazione del sistema ERTMS comporterà allungamenti dei tempi di percorrenza e riduzione delle frequenze dei treni.

Un weekend nero per i viaggiatori tra Nord e Centro Italia. L'interruzione del servizio Alta Velocità tra Roma e Firenze , programmata per lavori tecnici, causerà disagi significativi e allungamenti dei tempi di percorrenza. Dalla mezzanotte dell'11 aprile fino al pomeriggio del 12 aprile, la linea AV Roma - Firenze sarà completamente sospesa per consentire l'installazione e l'attivazione del sistema europeo ERTMS , un avanzato sistema di controllo e gestione del traffico ferroviario.

Questa interruzione avrà ripercussioni dirette sulla mobilità di migliaia di passeggeri, in particolare pendolari e viaggiatori che si spostano tra le principali città italiane. I treni ad alta velocità non potranno utilizzare il collegamento diretto, costringendo i convogli a deviazioni su linee convenzionali e tratte alternative. L'impatto principale sarà l'aumento considerevole dei tempi di viaggio, che in alcuni casi potrebbero raddoppiare rispetto alla normale durata del tragitto. I collegamenti tra Milano e Roma, ad esempio, potrebbero arrivare a durare fino a sei ore, rendendo il viaggio notevolmente più lungo e faticoso. Inoltre, la frequenza dei treni sarà ridotta, limitando l'offerta complessiva rispetto ai giorni feriali. \La ripresa del servizio ferroviario avverrà in modo graduale a partire dalle 15:00 di domenica 12 aprile, ma la situazione non tornerà immediatamente alla normalità. Nelle prime ore successive alla riapertura, saranno ancora previste deviazioni e tempi di percorrenza più lunghi su diverse tratte, con effetti che potrebbero estendersi anche all'inizio della settimana successiva. Pertanto, i viaggiatori sono invitati a prestare particolare attenzione agli orari e ai percorsi aggiornati, verificando attentamente le informazioni fornite dalle compagnie ferroviarie. Il ritorno alla piena regolarità del servizio è previsto nei giorni successivi, una volta completate le operazioni tecniche e ripristinata la piena capacità della rete. È fondamentale monitorare costantemente gli aggiornamenti per evitare sorprese e pianificare al meglio gli spostamenti. Questo intervento fa parte di un più ampio progetto di potenziamento tecnologico della rete ferroviaria italiana, finanziato anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'obiettivo è migliorare la sicurezza, il controllo e la gestione del traffico sull'Alta Velocità, introducendo sistemi più efficienti e moderni. \L'adozione del sistema ERTMS rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria italiana, consentendo un controllo più preciso e sicuro dei treni. Tuttavia, l'implementazione di nuove tecnologie comporta inevitabilmente disagi temporanei, come l'interruzione del servizio sulla linea Roma-Firenze. Le compagnie ferroviarie si stanno adoperando per minimizzare l'impatto sui passeggeri, fornendo informazioni dettagliate sugli orari, i percorsi alternativi e le eventuali modifiche ai servizi. I viaggiatori sono invitati a consultare i canali ufficiali, come i siti web e le app delle compagnie ferroviarie, per rimanere aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico ferroviario. Si consiglia vivamente di pianificare gli spostamenti con largo anticipo, considerando i possibili ritardi e le deviazioni. Questo periodo di lavori, seppur con disagi, è un investimento per il futuro della rete ferroviaria, volto a migliorare la qualità del servizio e la sicurezza dei viaggiatori. L'impegno del governo e delle compagnie ferroviarie nel modernizzare le infrastrutture è fondamentale per garantire un sistema di trasporto efficiente e all'avanguardia





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