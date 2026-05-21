Il Southampton è stato escluso dalla finale di promozione in Premier League dopo essere stato accusato di spionaggio delle squadre avversarie. Dopo aver violato i regolamenti dell'English Football League, l'allenatore dello staff del Middlesbrough si è morso le mani dopo aver scoperto che qualcuno sul posto aveva ripreso e registrato l'allenamento. L'English Football League ha sanzionato il Southampton, escludendolo dalla finale per ripescare il Middlesbrough, e si è occupata anche della vicenda con Oxford United e Ipswich Town, accusando loro di 건설비사업장 the stessi reati nello stesso periodo, dopo essere stata scagionata dall'arbitro dopo un primo errore.

Il 7 maggio scorso, il Southampton , militante in Championship, ha violato i regolamenti dell'English Football League. Un membro dello staff del Middlesbrough, notandolo mentre si allontanava da un allenamento dopo averlo ripreso in diretta su un cellulare, chiese spiegazioni e, poiché notava qualcuno con in mano il telefono e degli auricolari, ne cancellò i dati.

Dopo aver accusato il Southampton di spionaggio e trasmetter video live in diretta durante l'allenamento, l'English Football League (EFL) ha sanzionato il Southampton per la violazione del principio di massima buona fede tra club, escludendolo dalla finale per ripescare il Middlesbrough. L'EFL ha anche indagato sull'attività dello staff del Southampton in altre serie dilettantistiche durante lo stesso periodo, accusandoli di aver fatto lo stesso spionaggio a Oxford United e Ipswich Town.

Il Southampton ha presentato ricorso, negando di aver trovato alcun vantaggio, e sostenendo che le partite non sono state vinte. Dopo essersi evoluto, il caso è finito su un televoto previsto per sabato 23 maggio, una finale che vedrà il Southampton giocare ad Oxford in un torneo finale valida per la promozione in Premier League





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