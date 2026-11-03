WEmbrace Awards 2024: Fondazione art4sport raccoglie fondi per protesi e inclusione

A Milano la quarta edizione dei WEmbrace Awards ha celebrato l'inclusione sportiva. Fondazione art4sport e Bebe Vio Grandis promuovono progetti per disabili e anziani.

La quarta edizione dei WEmbrace Awards si è tenuta a Milano, celebrando l'impegno della Fondazione art4sport di Bebe Vio Grandis nel abbattere le barriere fisiche e sociali. L'evento ha raccolto fondi essenziali per l'acquisto di protesi di ultima generazione e ausili sportivi che il Sistema Sanitario Nazionale non garantisce. La serata ha premiato storie capaci di trasformare la fragilità in opportunità collettiva, confermando il motto People Matter - Le persone contano. Sempre come guida principale delle iniziative.

Progetti vincitori per disabilità e anziani

L'Osservatorio permanente della Fondazione ha selezionato le storie vincitrici tra oltre cento candidature, valutandole con una giuria d'eccezione che includeva Andrea Bocelli, Maria Grazia Chiuri, Giovanni Malagò e Luca Parmitano. Per la categoria Action è stata premiata Mabalou Touré, tutrice volontaria a Palermo per i minori stranieri non accompagnati. La sua missione oltrepassa la burocrazia, offrendo ascolto a ragazzi che hanno attraversato deserti e prigioni, restituendo loro dignità e un ruolo attivo nella società.

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Un altro progetto premiato parte dal desiderio di far pedalare il figlio Francesco di Sanguanini, restituendo il piacere del movimento a decine di ragazzi con disabilità. Questo impegno ha ricevuto anche il riconoscimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Inoltre, sono stati celebrati i percorsi delle persone che convivono con la demenza, dove un ordine sbagliato o una comanda dimenticata diventano occasioni di incontro e gentilezza, combattendo l'isolamento sociale.

Ambassadors sportivi e presenza istituzionale

Gli atleti della Fondazione art4sport hanno ricoperto il ruolo di ambassador, testimoniando come lo sport sia una via di rinascita. Hanno partecipato Riccardo Bagaini, il cestista Alessandro Sbuelz, il campione di scherma Emanuele Lambertini e la giovane promessa dell'atletica Giuliana Chiara Filippi. La loro presenza ha dimostrato l'efficacia dello sport come terapia per il recupero fisico e psicologico, promosso dall'organizzazione dal 2009.

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La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Emma Marrone e Fabio Capello. La colonna sonora è stata curata dal pianista, mentre Beatrice "Bebe" Vio Grandis ha guidato i lavori della quarta edizione dei WEmbrace Awards. La presidente Teresa A. Grandis ha sottolineato come l'obiettivo concreto sia donare ai ragazzi gli strumenti necessari per correre, giocare e realizzare i propri sogni, valorizzando l'unicità di ogni individuo.

Impatto concreto e prossimi obiettivi

Grazie alle protesi e alle carrozzine fornite dall'organizzazione, ad oggi sono già 75 gli atleti che sono tornati a praticare attività sportiva. Questo risultato tangibile dimostra l'efficacia dei fondi raccolti durante la gala benefica. La diversità, come ha affermato Bebe Vio Grandis, non deve spaventare ma rappresentare l'occasione più bella per crescere insieme, abbattendo i pregiudizi che possono trasformare il futuro di molte persone.

Il gala ha quindi funzionato come catalizzatore per iniziative che uniscono sport e inclusione sociale. La selezione delle storie premiate evidenzia come l'arte4sport non si limiti all'attività fisica, ma abbracci la cura della dignità umana attraverso progetti multidisciplinari. L'impegno continuo di Fondazione art4sport resta fondamentale per garantire che nessun giovane atleta sia escluso dalle opportunità sportive a causa di costi proibitivi o barriere architettoniche.