Wes Streeting announces resignation, challenging Keir Starmer's leadership in Labour

Wes Streeting, the Health Secretary, has announced his resignation, becoming the first to formally challenge Keir Starmer's leadership in the Labour Party. Streeting cites loss of trust in the Prime Minister and calls for Starmer to reconsider his refusal to step down or set a timeline for his departure, facilitating a new leadership process.

Sfida alla leadership di Keir Starmer lanciata all'interno del Labour britannico dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio: il ministro della Sanità, Wes Streeting , 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni, largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.

In una lunga lettera aperta inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver "perso fiducia" nella leadership del primo ministro e che "sarebbe disonorevole" per lui restare al suo posto. Rivendica poi alcuni risultati raggiunti dal governo attuale, sottolineando peraltro soprattutto i successi accreditati al suo dicastero sul fronte del rilancio della sanità pubblica.

Invita quindi il premier a un ripensamento sul rifiuto a dimettersi o a fissare un termine per le sue dimissioni, sollecitandolo a farsi da parte per "facilitare" il percorso verso una nuova leadership.

"E' ormai chiaro - scrive - che non sarai tu a guidare il Partito Laburista alle prossime elezioni politiche e che i parlamentari del Labour e i sindacati affiliati vogliono un dibattito su ciò che verrà dopo: una battaglia di idee, non fra personalità o meschini scontri di corrente". "Dovrà essere un dibattito ampio - chiosa il ministro dimissionario - con la migliore varietà possibile di canditati. Io spero che tu vorrai facilitarlo".

Streeting ha preparato il terreno alle sue ambizioni rivendicando successi mirabolanti nel settore affidatogli negli ultimi due anni.

"Il nostro piano per l'Nhs (il servizio sanitario nazionale) sta funzionando", scrive in un comunicato diffuso giusto in queste ore, evocando nell'ultimo mese il "maggior taglio delle liste di attesa" negli ospedali"degli ultimi 17 anni" (su base mensile). Streeting accredita questo dato agli "investimenti per la modernizzazione" del sistema e "agli sforzi straordinari" messi in campo dal 2024 a fronte di uno dei problemi più gravi denunciati nella sanità pubblica britannica negli ultimi decenni.

Molto è stato fatto, molto di più resta da fare. Secondo il Guardian, tuttavia, i dati da lui citati non sembrano esattamente "in linea con quelli ufficiali di Nhs England".

L'ex vicepremier Rayner 'prosciolta' sulle tasse, pure lei potrebbe sfidare Starmer L'ex vice leader del Labour britannico Angela Rayner ha annunciato oggi di essere stata "prosciolta" da ogni sospetto di elusione"deliberata" dall'autorità fiscale del Regno Unito in relazione allo 'scandalo' delle tasse risparmiate sull'acquisto di una seconda casa che l'anno scorso la costrinsero a dimettersi da vicepremier e ministra dell'Edilizia del governo di Keir Starmer. L'annuncio, secondo i media, lascia intendere che Rayner, esponente della cosiddetta 'soft left' fra le correnti laburiste, è pronta a partecipare in un'ipotetica sfida per spodestare Starmer come capo del governo e del partito dopo la disfatta elettorale amministrativa del 7 maggio.

Rayner, che da tempo sollecita una linea politica meno moderata e oscillante di quella rinfacciata a Starmer, potrebbe essere la risposta dell'ala più progressista del Labour alla candidatura dell'ambizioso ministro della Sanità in carica, Wes Streeting: esponente della destra interna post blairiana che secondo la stampa si prepara a dimettersi per lanciare formalmente per primo la sfida a sir Keir e accelerare i tempi della resa dei conti. Candidato naturale delle sinistre interne del partito sarebbe in effetti il sindaco di Manchester, Andy Burnham, il più popolare di tutti i dirigenti del Labour attuale stando ai sondaggi, che tuttavia dovrebbe prima trovare il modo di tornare in Parlamento attraverso un'elezione suppletiva.

Laddove non ci fossero i tempi per questa operazione, i progressisti potrebbero quindi 'ripiegare' sulla Rayner. Scontro nel Labour, gli alleati di Starmer chiedono di 'non gettare Gb nel caos' L'ombra sempre più ravvicinata di una potenziale guerra aperta in seno al Labour britannico contro il premier Keir Starmer dopo la debacle alle elezioni amministrative del 7 maggio allarma la cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, titolare del Tesoro e alleata tuttora fedele di Starmer.

Reeves ha lanciato stamattina dagli schermi della Bbc un appello in extremis a fermarsi ai compagni di partito pronti a lanciare la sfida alla leadership di sir Keir: un'elezione interna al partito ci dilanierebbe e "getterebbe il Paese nel caos", ha sostenuto. La ministra ha fatto riferimento allo scenario internazionale segnato da crisi geopolitiche gravi, ma soprattutto alla situazione dell'economia del Regno, in affanno da temp





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