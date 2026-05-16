WeWorld Festival 2026: Unite e Plurali - Meglio parlarne prima che mai

Il WeWorld Festival, la 16ma edizione, si svolge a Base Milano dal 15 al 17 maggio 2026. La manifestazione, promossa da WeWorld, una organizzazione umanitaria attiva in venti Paesi per difendere i diritti fondamentali delle persone, si concentra sui temi dell'inclusione sociale. Il festival offre una vasta gamma di eventi, tra cui talk, cinema, reading, fotografia, musica, performance e laboratori, rivolti in particolare alle nuove generazioni. Gli ospiti includono scrittori, fotografi, economisti, attrici e attiviste. Un ampio spazio è dedicato al cinema e alle performance dal vivo. Tra gli appuntamenti più attesi, c'è l'anteprima del documentario 'How To Build a Library', il reading 'Letters from Gaza' con Lidia Ravera, il monologo inedito di Alice Mangione e la performance 'Cassetta degli attrezzi femminista'. Il festival ospita anche due progetti fotografici dedicati ai temi della marginalità sociale e delle nuove generazioni. 'Dentro le periferie' riunisce gli sguardi di Alex Majoli, Arianna Arcara, Camilla Miliani e Cecilia Vaccari in un racconto delle periferie urbane italiane, mentre 'Dream Big', realizzato da Gaia Squarci insieme a ragazze e ragazzi coinvolti nei programmi di WeWorld in Kenya, affronta il tema della parità di genere attraverso immagini e fotografia partecipata. Il WeWorld Festival è patrocinato dalla Città Metropolitana di Milano e Comune di Milano e sostenuto da numerose organizzazioni e programmi europei e locali. Il festival è un'occasione per parlare di Ucraina e delle iniziative che WeWorld porta avanti nel Paese, in particolare del progetto Smina finanziato dalla Cooperazione Italiana.

Il WeWorld Festival , la 16ma edizione, si svolge a Base Milano dal 15 al 17 maggio 2026. La manifestazione, promossa da WeWorld, una organizzazione umanitaria attiva in venti Paesi per difendere i diritti fondamentali delle persone, si concentra sui temi dell'inclusione sociale .

Il titolo scelto per il 2026, 'Unite e Plurali - Meglio parlarne prima che mai', sintetizza la volontà di aprire uno spazio di confronto pubblico sui nodi più urgenti del presente: corpi, crisi climatica, periferie e rappresentazione. Il festival offre una vasta gamma di eventi, tra cui talk, cinema, reading, fotografia, musica, performance e laboratori, rivolti in particolare alle nuove generazioni. Gli ospiti includono scrittori, fotografi, economisti, attrici e attiviste.

Un ampio spazio è dedicato al cinema e alle performance dal vivo. Tra gli appuntamenti più attesi, c'è l'anteprima del documentario 'How To Build a Library', il reading 'Letters from Gaza' con Lidia Ravera, il monologo inedito di Alice Mangione e la performance 'Cassetta degli attrezzi femminista'. Il festival ospita anche due progetti fotografici dedicati ai temi della marginalità sociale e delle nuove generazioni.

'Dentro le periferie' riunisce gli sguardi di Alex Majoli, Arianna Arcara, Camilla Miliani e Cecilia Vaccari in un racconto delle periferie urbane italiane, mentre 'Dream Big', realizzato da Gaia Squarci insieme a ragazze e ragazzi coinvolti nei programmi di WeWorld in Kenya, affronta il tema della parità di genere attraverso immagini e fotografia partecipata. Il WeWorld Festival è patrocinato dalla Città Metropolitana di Milano e Comune di Milano e sostenuto da numerose organizzazioni e programmi europei e locali.

Il festival è un'occasione per parlare di Ucraina e delle iniziative che WeWorld porta avanti nel Paese, in particolare del progetto Smina finanziato dalla Cooperazione Italiana





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weworld Festival Inclusione Sociale Temi Dell'inclusione Sociale Nuove Generazioni Conflitti Ambiente Parità Di Genere Base Milano Linguaggi Diversi Cinema Performance Laboratori Documentario Reading Monologo Performance Proiezione Progetti Fotografici Marginalità Sociale Nuove Generazioni Parità Di Genere Ucraina Progetti Di Weworld Progetto Smina Finanziato Dalla Cooperazione I

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Debito pubblico, rischio primato Ue nel 2026. L’allarme Legacoop–PrometeiaIl monitoraggio sul DFP 2026 fotografa conti più fragili: debito/PIL +4,7 p.p. nel 2023–2026, dimezzata la riduzione 2026–2028. Tensioni ene…

Read more »

Festival di Cannes 2026 i look delle star in aeroporto per arrivare sulla CroisetteDa Charlotte Casiraghi a Louis Garrel ecco come le celebrities sono arrivate (o partite) dal Festival di Cannes 2026 con i loro look da star

Read more »

Cannes 2026, parata di stelle per il film di Asghar Farhadi: Isabelle Huppert e Demi Moore conquistano il red carpetIl Festival di Cannes 2026 si illumina con una delle passerelle più glamour...

Read more »

Festival di Cannes 2026: Dua Lipa in total viola e gli altri casual look delle starLa cantante, nel pieno dei preparativi per il matrimonio, è approdata in terra francese con un total look viola spezzato da accessori color fragola. Con lei Bella Hadid, decisamente celestiale, e poi ancora Michael Fassbender, Adriana Lima, Cara Delevingne e molti altri.

Read more »