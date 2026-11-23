Il direttore esecutivo del PAM Luke Lindberg avverte che i conflitti in Medio Oriente e Ucraina potrebbero far schizzare i costi di 727 milioni di dollari entro il 2027, minacciando gli aiuti alimentari globali.

Il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (WFP), Luke Lindberg, ha lanciato un allarme critico lunedì, evidenziando come i colli di bottiglia logistici nel commercio marittimo causati dai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina potrebbero innalzare i costi operativi dell'agenzia umanitaria globale di ben 727 milioni di dollari entro la metà del 2027. Questa improvvisa e massiccia crescita delle spese pone una minaccia diretta alla fornitura di aiuti alimentari essenziali per circa 7,3 milioni di persone aggiuntive che rischiano di rimanere senza supporto alimentare nel prossimo futuro.

Impatto logistico e costi previsti

Lindberg, nominato dalla Presidenza degli Stati Uniti sotto Donald Trump e successivamente confermato dalle Nazioni Unite a settembre per guidare il più grande ente umanitario del pianeta, ha illustrato la gravità della situazione ai membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La combinazione di guerre, instabilità politica e shock climatici, tra cui il fenomeno di El Niño, sta ostacolando il flusso di export alimentari e input agricoli attraverso rotte strategiche come lo Stretto di Hormuz, il Mar Rosso e il Mar Nero. Queste restrizioni stanno creando un scenario difficilmente immaginabile che colpisce direttamente le catene di approvvigionamento globale.

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Secondo le stime riportate da Luke Lindberg al vertice ONU, circa 266 milioni di individui in tutto il mondo soffrono già di fame acuta. La situazione è particolarmente critica in alcune regioni specifiche come il Sudan, il Sud Sudan e la Somalia, dove il rischio di carestia è diventato una concreta possibilità operativa per le organizzazioni umanitarie. Lindberg ha definito questo periodo come il momento peggiore possibile per affrontare tali sfide, dato l'aumento esponenziale delle necessità e la diminuzione delle risorse disponibili.

Proposta di corridoi umanitari

Il capo del WFP ha invocato con fermezza nuove iniziative diplomatiche per salvaguardare i carichi di grano ucraino e russo attraverso il Mar Nero, proponendo un modello basato sull'iniziativa mediata dalle Nazioni Unite che ha funzionato con successo tra il 2022 e il 2023. Durante quel periodo cruciale, il accordo bilaterale facilitato dalle Nazioni Unite concordato a luglio del 2022 ha permesso l'esportazione sicura di quasi 33 milioni di tonnellate metriche di grano ucraino verso i mercati internazionali. Tuttavia, la Russia ha ritirato il suo consenso dall'accordo nel 2023, adducendo come motivo principale gli ostacoli seri che i propri prodotti alimentari e i fertilizzanti continuavano a subire nel commercio globale.

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Luke Lindberg ha chiarito che qualsiasi tentativo di rivitalizzare un accordo del genere deve necessariamente includere sia le esportazioni russe che quelle ucraine per ottenere l'accettazione da tutte le parti coinvolte nel conflitto. Ha sottolineato l'assurdità di mantenere silos pieni di grano in Ucraina e Polonia mentre altre parti del mondo affrontano la fame estrema. L'agenzia umanitaria si dichiara pronta a mobilitare rapidamente le risorse logistiche per movimentare il grano da entrambe le nazioni baltiche e ucraine, a condizione che una soluzione diplomatica venga raggiunta.

Situazione attuale e conseguenze future

Le statistiche attuali mostrano un calo drastico delle spedizioni alimentari attraverso il Mar Nero durante l'anno corrente. I dati raccolti da Luke Lindberg indicano che, fino a metà ottobre, c'è stato un calo del 63% nelle navi di frumento e mais passate per il Bosforo rispetto allo stesso periodo del 2025. Questa contrazione è stata causata da oltre 300 attacchi registrati nelle zone di conflitto e dalla morte accertata di almeno 40 membri dell'equipaggio. Di conseguenza, circa 10 milioni di tonnellate di frumento russo e ucraino potrebbero non raggiungere i mercati globali quest'anno, una quantità sufficiente a sfamare 44 milioni di persone.

Edgars Rinkevics, Presidente della Lettonia che attualmente detiene la presidenza rotante del Consiglio di Sicurezza, ha annunciato che il suo paese avrebbe sostenuto una nuova iniziativa per il Mar Nero volta a garantire l'uscita del grano ucraino e aumentare la sicurezza marittima. Tuttavia, ha ammesso che al momento non vi è una forte spinta politica verso un immediato accordo, sottolineando la situazione molto grave che affligge i paesi in via di sviluppo in Africa e Asia. Il calo di efficienza logistica si riflette anche nei prezzi al consumo, con l'indice alimentare della FAO che ha toccato un massimo quinquennale a settembre e i prezzi del frumento in aumento del quasi 10% da gennaio.

Per l'esercizio 2027, il Programma alimentare mondiale ha già ridotto il proprio obiettivo di assistenza alimentare da 110 milioni di persone a 91 milioni, ma l'aumento dei costi dovuto ai blocchi marittimi potrebbe abbassare ulteriormente questa soglia. I costi totali dell'agenzia si sono attestati su quasi 12,2 miliardi di dollari lo scorso anno; un aumento di 727 milioni di dollari entro la metà del 2027 rappresenterebbe un incremento del quasi 6% sulle spese operative globali. Salvo un cambiamento immediato nelle condizioni geopolitiche, i numeri potrebbero ulteriormente peggiorare.