Il WFP lancia appello 2027 da 12 miliardi per 91 milioni. Funding limitato da crisi Iran e El Niño. Minaccia terza crisi alimentare globale su scala Ucraina.

Il Programma Alimentare Mondiale, con sede a Ginevra, ha annunciato ufficialmente venerdì che le restrizioni finanziarie costringeranno l'agenzia delle Nazioni Unite a ridurre il numero di beneficiari supportati nell'anno prossimo. Nonostante questa contrazione delle risorse operative, l'organizzazione lancia un severo allarme riguardo a una possibile crisi alimentare globale che potrebbe raggiungere proporzioni simili a quelle seguite all'invasione russa dell'Ucraina.

Struttura dell'appello 2027 e dati di finanziamento

Il nuovo appello lanciato dall'ente per l'anno 2027 richiede 12 miliardi di dollari per fornire aiuti alimentari a 91 milioni di persone in tutto il mondo. Questa cifra di copertura operativa è significativamente inferiore ai 110 milioni di individui che il Programma Alimentare Mondiale aveva inizialmente previsto di assistere nel corso del 2026. La nuova strategia riflette una necessaria razionalizzazione delle risorse disponibili in un contesto economico sempre più precario.

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La direzione attuale dell'organizzazione è tenuta dall'americano Luke Lindberg, il quale guida l'ente da solo mese. La scelta di ridurre gli obiettivi numerici non è dettata da una minore necessità, ma dalla reale disponibilità dei fondi raccolti. Il 2026 vede ancora un appello per 13 miliardi di dollari che, ad oggi, risulta finanziato solo per il cinquanta per cento delle richieste complessive.

Impatto di El Niño e conflitto in Iran sui mercati

Le 91 milioni di persone indicate nell'appello rappresentano appena un terzo dei 266 milioni di individui che soffrono attualmente di fame acuta e grave a livello planetario. Il divario tra i bisogni reali e la capacità di risposta è amplificato da shock esterni specifici, tra cui il conflitto in Iran che sta spingendo verso l'alto i costi dei generi alimentari e delle spedizioni marittime internazionali.

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In parallelo con le tensioni geopolitiche, il fenomeno meteorologico El Niño minaccia direttamente la produzione agricola globale. Questa combinazione di fattori crea rischi concreti di carestia in aree già destabilizzate, come il Sudan, dove la guerra ha già devastato le infrastrutture locali. La capacità di intervento del WFP è quindi vincolata alla necessità di prioritizzare le zone a più alto rischio di collasso alimentare totale.

Visioni dei dirigenti WFP e prospettive future

Laura Turner, direttrice del WFP, ha dichiarato durante una conferenza stampa tenuta a Ginevra che i disavanzi finanziari stanno costringendo l'agenzia a compiere scelte difficili. La direttrice ha sottolineato che la mancanza di fondi sufficienti limita la capacità di agire su scala globale, richiedendo un focus stretto sulle popolazioni più vulnerabili e a rischio immediato di morte per inedia.

Matthew Hollingworth, altro alto funzionario del Programma Alimentare Mondiale, ha espresso preoccupazione per le prospettive a medio termine, avvertendo che un'altra crisi alimentare è probabile per il 2027. Hollingworth ha specificato che l'organizzazione si trova di fronte al potenziale rischio di una terza crisi alimentare globale in soli sei anni, citando come precedenti gli shock dei prezzi durante la pandemia di COVID e l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022.

Conseguenze pratiche per i programmi di distribuzione

Le limitazioni imposte dal finanziamento del 2026, ancora a metà del suo obiettivo, hanno già effetti tangibili sulle operazioni sul campo. I beneficiari devono fare i conti con una riduzione della portata degli aiuti, come visibile nelle lunghe code per il supporto ricevuto presso i centri di distribuzione, ad esempio a Damboa nello Stato di Borno in Nigeria.

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La situazione del 20 luglio 2025 ha mostrato come la domanda di assistenza superi costantemente l'offerta disponibile. Con l'avvicinarsi del 2027, il WFP punta a concentrare ogni risorsa sulle aree dove l'incidenza della fame è più critica, abbandonando le strategie di copertura ampia per privilegiare la sopravvivenza delle fasce più a rischio di collasso demografico e sociale.