WhatsApp: Arriva Riassumi Messaggi, la sintesi dei messaggi non letti per recuperare il filo in chat

WhatsApp introduce 'Riassumi Messaggi', una funzione che genera sintesi dei messaggi non letti in chat, velocizzando la lettura e il recupero delle informazioni. La funzione, basata sulla tecnologia Private Processing, preserva la privacy grazie alla crittografia end-to-end e l'elaborazione sicura delle richieste di intelligenza artificiale.

Riassumi Messaggi è la nuova funzionalità di WhatsApp che permette agli utenti di ottenere una sintesi concisa dei messaggi non letti all'interno di una chat, risparmiando tempo e fatica nello scorrere l'intera cronologia. Questa funzione, disponibile come opzione, offre un modo rapido per recuperare il filo del discorso, visualizzando i punti salienti dei messaggi più recenti in pochi istanti.

L'attivazione di Riassumi Messaggi avviene tramite un banner specifico che WhatsApp mostra sopra i nuovi messaggi non letti. Toccando questo banner, l'utente accede alla sintesi generata automaticamente dall'intelligenza artificiale di WhatsApp. La funzione è progettata per rimanere all'interno della chat, senza necessità di uscire dall'app o cambiare schermata. La sintesi rimane visibile fino a quando l'utente non la chiude o scorre la chat. Al riaprire della conversazione, con nuovi messaggi non letti, la sintesi verrà nuovamente proposta. È importante sottolineare che la funzione è opzionale e disattivata di default, garantendo così il controllo all'utente. Per usufruire di Riassumi Messaggi, è necessario avere l'ultima versione di WhatsApp, un account abilitato e una lingua supportata. La crittografia end-to-end, una delle caratteristiche distintive di WhatsApp, rimane completamente attiva, garantendo la privacy delle conversazioni. Il Private Processing, il cuore tecnologico di questa funzione, assicura che le richieste all'intelligenza artificiale vengano elaborate in un ambiente sicuro, protetto da occhi indiscreti, senza compromettere la privacy dei messaggi.\L'attivazione di Riassumi Messaggi è semplice e intuitiva. Una volta aperta una chat con messaggi non letti, è sufficiente scorrere fino alla prima bolla non letta. In alto, WhatsApp mostrerà un banner con il numero di messaggi non letti. Toccando questo banner, l'app genererà in pochi secondi un riquadro con i punti salienti raggruppati per tema. Questa sintesi può essere ignorata in qualsiasi momento, permettendo all'utente di continuare la lettura normale. Per chi preferisce non utilizzare la funzione, è possibile disattivarla globalmente dalle impostazioni di WhatsApp. Accedendo alle Impostazioni, poi Chat e infine Private Processing, è possibile disattivare o riattivare i riassunti a piacimento. È importante notare che la disponibilità della funzione è soggetta a un rollout graduale e dipende da diversi fattori, come la versione dell'app, la lingua della chat e l'area geografica dell'utente. Se l'opzione non compare, le cause più comuni possono essere diverse: l'app non è aggiornata, la lingua della conversazione non è supportata, l'account o l'area geografica non sono ancora inclusi nel rollout o Private Processing è disabilitato. In ogni caso, la sicurezza e la privacy sono garantite, con l'utilizzo di Private Processing per proteggere le informazioni sensibili.\È fondamentale distinguere i Riassumi Messaggi di WhatsApp dalle funzioni di sintesi offerte dai sistemi operativi dei telefoni. Apple Intelligence, ad esempio, offre la sintesi dei messaggi nell'app Messaggi di Apple, ma questa funzione opera al di fuori di WhatsApp e non interagisce con essa. Allo stesso modo, Android sta introducendo gradualmente funzioni di sintesi nelle notifiche o nelle schermate di sistema, ma queste non sono equivalenti ai Riassumi Messaggi interni dell'app. In sintesi, i riassunti di WhatsApp sono integrati nell'applicazione e si gestiscono al suo interno, mentre i riassunti di sistema sono specifici del sistema operativo e hanno logiche e limitazioni proprie. Il Private Processing rappresenta il fulcro di questa tecnologia, assicurando che le richieste di intelligenza artificiale rimangano confidenziali. Questo sistema crea un ambiente di esecuzione fidato, dove l'IA elabora le richieste senza rivelare i messaggi originali. Nessuno, nemmeno WhatsApp o Meta, può accedere a queste informazioni. Il Private Processing garantisce la sicurezza dei dati, con controlli per prevenire abusi e verifiche pubbliche per garantire la trasparenza. Con la promessa della crittografia end-to-end, WhatsApp mira a offrire un'esperienza utente migliorata, integrando l'intelligenza artificiale senza compromettere la privacy e la sicurezza delle conversazioni





