WhatsApp: l'assistente AI ora analizza file complessi come PDF e fogli di calcolo

L'assistente virtuale di WhatsApp, in fase di test, supera i limiti precedenti: può ora leggere e analizzare documenti inviati direttamente nelle chat o da altre app, fornendo soluzioni a problemi complessi. La novità, che trasforma l'app in uno strumento più potente per l'ufficio, è attualmente in test e sarà presto rilasciata a tutti gli utenti.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp introduce una funzionalità di intelligenza artificiale in fase di test che consente all' assistente virtuale di analizzare file complessi come fogli di calcolo e documenti PDF, superando i vecchi limiti che ne accettavano solo immagini, testi scritti a mano o brevi frasi.

L'assistente potrà ora studiare il contenuto dei file inviati direttamente nella chat o da altre applicazioni, fornendo risposte e soluzioni spiegate in modo semplice per problemi, calcoli o dubbi. Questa evoluzione trasforma WhatsApp in uno strumento più potente per l'ufficio e l'uso quotidiano, rispondendo alle critiche degli utenti che giudicavano l'assistente poco utile per compiti seri.

La novità è attualmente in test con pochi utenti, ma sarà presto disponibile per tutti, cambiando il modo di usare le chat e rendendo strumenti prima complessi accessibili a chiunque. Nel frattempo, il Senato ha approvato il ddl sull'intelligenza artificiale e Meta AI debutta su WhatsApp e Instagram





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Whatsapp Intelligenza Artificiale Assistente Virtuale File PDF Fogli Di Calcolo Aggiornamento Test

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Riscoprire Giuseppe Berto, il grande irregolare del Novecento italiano (di A. Marrocco)Autore di un capolavoro come 'Il male oscuro', è stato a lungo confinato ai margini della memoria letteraria italiana. Ora Settecolori meritoriamente…

Read more »

Volano le immatricolazioni auto Ue nei primi quattro mesi 2026. Elettriche al 19,7%I costruttori guardano ora con attenzione ai prossimi mesi, in attesa di capire gli effetti delle politiche comunitarie sulla decarbonizzazione e l’impatto di …

Read more »

WhatsApp ora permette di inviare e analizzare documenti con Meta AIWhatsApp introduce l’invio di documenti a Meta AI: il chatbot può leggere file completi, analizzarli e rispondere con spiegazioni più precise direttamente dall…

Read more »

Fedele contro Conte: 'L'ultima conferenza stampa è un'offesa all'immagine del Napoli'Enrico Fedele analizza senza giri di parole il momento vissuto dal Napoli dopo l’addio di Antonio Conte.

Read more »

Procura di Roma chiede tabulati telefonici e chat whatsapp del deputato DelmastroLa Procura della Repubblica di Roma ha formalizzato alla Giunta per le autorizzazioni della Camera la richiesta di acquisire i tabulati telefonici e le chat whatsapp tra il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. L'indagine riguarda la gestione del locale Bisteccheria d'Italia e i presunti legami con il clan Senese. Delmastro, già dimessosi da sottosegretario alla Giustizia, è accusato di non aver adottato cautele adeguate nonostante il suo ruolo istituzionale. La Procura indaga sulla penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico romano e la collaborazione dell'ex sottosegretario è ritenuta incoerente con le sue dichiarazioni di contrasto alle mafie. Si attendono le decisioni della Camera e della coalizione di centrodestra sulla richiesta di acquisizione della documentazione.

Read more »