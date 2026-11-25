Meta introduce la funzione per programmare l'invio di messaggi su WhatsApp, garantendo la crittografia end-to-end anche per gli invii differiti.

La piattaforma di messaggistica WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di programmare l'invio dei messaggi. Questa innovazione, gestita dal gruppo proprietario Meta, mira a semplificare la gestione delle comunicazioni digitali consentendo la stesura anticipata di contenuti da inviare in momenti specifici.

Rilascio graduale e modalità di utilizzo

La funzione verrà distribuita gradualmente nelle prossime settimane agli utenti della piattaforma. Questa fase di rilascio si basa su una prima fase di test che è già attiva per un gruppo ristretto di utenti, consentendo di raccogliere feedback e affinare il processo prima dell'estensione su larga scala.

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L'utente potrà scrivere un contenuto quando ha tempo o quando l'idea viene in mente e impostare l'invio per un orario futuro. La funzione è disponibile sia per le chat individuali, consentendo una comunicazione personale mirata, sia per quelle di gruppo, facilitando l'organizzazione di eventi o comunicazioni collettive.

Gestione dei messaggi futuri e sicurezza dei dati

Per chi riceve i messaggi programmati non cambierà nulla: il contenuto apparirà come un qualsiasi altro messaggio standard nella cronologia delle conversazioni. Il mittente, tuttavia, potrà visualizzare l'elenco completo dei messaggi futuri pianificati e decidere di eliminarli in anticipo in caso di ripensamento o necessità di modifica.

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Un aspetto tecnico fondamentale riguarda la disponibilità del dispositivo. Anche se il telefono è spento o senza batteria al momento dell'invio programmato, il messaggio sarà comunque spedito all'orario selezionato dal server. Questo garantisce una continuità operativa indipendentemente dallo stato del dispositivo dell'utente.

La piattaforma conferma che i messaggi rimarranno protetti da crittografia end-to-end, una garanzia di sicurezza utilizzata per tutti i messaggi personali. Secondo la piattaforma, nessun altro potrà leggere questi contenuti, nemmeno WhatsApp o Meta, assicurando la massima riservatezza anche per le comunicazioni automatizzate.

Integrazione nel blog ufficiale e prospettive future

Il gruppo Meta ha spiegato il funzionamento della nuova funzione attraverso il suo blog ufficiale, dettagliando le implicazioni per la privacy e l'esperienza utente. La dichiarazione sottolinea come questa tecnologia vada a integrarsi con le pratiche esistenti senza alterare la trasparenza della comunicazione per i destinatari.

Questa evoluzione tecnologica riflette la volontà di adattare gli strumenti di comunicazione alle esigenze moderne di organizzazione temporale. La possibilità di pianificare i messaggi risponde alla crescente richiesta di controllo sulla propria presenza digitale e sulla gestione del tempo nelle interazioni sociali online.