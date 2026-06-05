When Adults Fail: The Impact of a Failed Function Adult

The article discusses the impact of a failed function adult, which can lead to extreme situations like the tragic death of a two-year-old girl in Bordighera. It highlights the importance of adults taking responsibility, protecting, containing, and giving limits to children. The article also raises questions about the fragility of the function adult in today's society and the need for a realistic approach to parenting and education.

Ci sono storie davanti alle quali la prima reazione è il silenzio. Per rispetto. Per pudore. Perché il dolore dei bambini non dovrebbe mai diventare materiale da consumare nell’indignazione pubblica.

La bambina di due anni uccisa a Bordighera appartiene a queste storie. Una vicenda estrema, terribile, che deve restare anzitutto consegnata al lavoro della magistratura, alla responsabilità degli adulti coinvolti, alla protezione delle due sorelline sopravvissute. Ma alcune storie, proprio perché insopportabili, non chiedono solo commozione. Chiedono anche pensiero.

Chiedono di interrogarci su ciò che non abbiamo visto, su ciò che non siamo riusciti a proteggere, su ciò che si rompe quando la funzione adulta viene meno. Una bambina di nove anni che si occupava di lei: i pasti, i pannolini, la cura quotidiana. Una bambina che fotografava il volto tumefatto della sorellina per cercare aiuto. Una bambina che provava a segnalare, a insistere, a proteggere.

Di fronte a una scena simile, la parola ‘maturità’ rischia di essere ingannevole. Certo, possiamo dire che quella bambina ha mostrato una lucidità, una responsabilità, una capacità di cura enormi. Ma dobbiamo stare attenti: quando un bambino appare troppo adulto, spesso non siamo davanti a una risorsa da ammirare, ma a un segnale di allarme. Una bambina di nove anni che fa da madre alla sorellina non è semplicemente ‘matura’.

È una bambina costretta a occupare un posto che non le appartiene. È una bambina che ha dovuto sviluppare competenze di sopravvivenza dentro un sistema adulto collassato. Questa è una delle ferite più profonde: il rovesciamento delle funzioni. I bambini dovrebbero essere protetti, contenuti, accompagnati.

In quella casa, invece, una bambina ha provato a proteggere un’altra bambina dagli adulti. È il mondo capovolto. Non dobbiamo trasformare questa tragedia in una lezione generica sulla famiglia, né usarla come pretesto per semplificazioni ideologiche. La violenza ha responsabilità precise, personali, giudiziarie.

Ma proprio perché il caso è estremo, ci obbliga a una domanda più ampia: che cosa accade quando la funzione adulta non tiene più? La funzione adulta non è autoritarismo, non è dominio, non è imposizione cieca. Al contrario, è la capacità di assumersi responsabilità, proteggere, contenere, dare limiti, reggere la frustrazione, garantire continuità, vedere i bisogni dell’altro senza esserne travolti. È una funzione psicologica prima ancora che un ruolo anagrafico.

Si può essere adulti per età e non esserlo nella funzione. E si può, tragicamente, chiedere a un bambino di diventare adulto troppo presto perché gli adulti intorno non sono stati capaci di esserlo. Oggi questa funzione adulta è in crisi in molti modi. Non dobbiamo confondere piani molto diversi: la difficoltà educativa quotidiana di tanti genitori, insegnanti e operatori non ha nulla a che vedere con la violenza estrema.

Ma esiste un clima culturale che spesso rende più fragile l’esercizio della funzione adulta. Da un lato, si è diffusa l’idea che ogni limite sia sospetto, che contenere significhi reprimere, che dire no equivalga a non rispettare il bambino. È una visione fuorviante. Il rispetto del bambino non richiede l’assenza dell’adulto.

Richiede adulti migliori, più consapevoli, più regolati, più capaci di distinguere tra autorità e autoritarismo. Un bambino non ha bisogno di essere lasciato solo davanti ai propri impulsi, alle proprie paure, alla propria confusione. Ha bisogno di qualcuno che gli dica: ‘Io ci sono, tengo io il bordo, ti aiuto a dare forma a ciò che ancora non riesci a reggere da solo’. Il limite, quando è sano, non umilia.

Protegge. Il contenimento, quando è umano, non spegne, orienta. La regola, quando è sensata, non schiaccia. Rende il mondo più abitabile.

Dall’altro lato, però, c’è una deriva opposta: il mito dell’adulto perfetto. Il genitore sempre competente, sempre sereno, sempre informato, sempre capace di rispondere nel modo giusto. Anche questa è una trappola. Perché nessun adulto reale può reggere a lungo dentro un ideale irrealistico di perfezione.

Quando la funzione adulta viene pensata così molti adulti si sentono inadeguati, colpevoli, fragili. E quando non si regge il proprio limite, si può oscillare tra ritiro e esplosione, tra abbandono e aggressività, tra disimpegno e controllo violento. Non perché la fatica giustifichi il maltrattamento — non lo giustifica mai — ma perché una cultura che non sostiene gli adulti in modo realistico nella loro funzione lascia più soli anche i bambini.

I bambini non hanno bisogno di adulti fintamente perfetti ma di adulti sufficientemente presenti. Adulti capaci di chiedere aiuto prima di crollare. Capaci di riconoscere la propria fatica senza scaricarla sui più piccoli. Capaci di accettare che educare non significa non sbagliare mai, ma saper riparare, contenere, proteggere





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