Why Stories Matter - The Art of Short Fiction

The article explores the world of short fiction, highlighting its unique characteristics and the writers who excel in this genre. It discusses how short stories are used to understand reality and breaks down the connection between language and stories. The piece covers the bennies of brevity, revealing how writing short stories flourishes the mind, twirls the tale and pushes away the monotony. It underscores the unity between mastery and madness, laughter and tear, joy and sorrow, and pulses through the rhythm of the written word.

Il genere dei racconti - che potrebbe sembrare più vicino ai nostri tempi frammentati e caotici, mentre si cerca di scrivere con chiarezza e precisione - non è adatto agli editori: lo scrittore di racconti si sente parte di una società segreta, abile nella scrittura breve e solitaria, e cerca di adattarsi per potersi identificare con i lettori.

La fama è proibita e spesso si sente isolato, convinto di essere pazzo nella propria arte. I racconti sono molto simili al circolo dei scacchi, non solo per la logica e le tattiche studiate e intrecciate, ma anche per la necessità di vincere l'informe, il caos e l'entropia, attraverso la forma narrativa perfetta. Gli scrittori di racconti studieranno tecniche come la Kafka, la Buzzati, la Gogol o la Salinger, mentre vorranno scoprire una variante vincente.

A differenza dei romanzi, lo scrittore di racconti aspira alla perfezione, desiderando lasciare una traccia, un segno impeccabile e لمدة di pagine. In questo senso, i racconti osano la formazione narrativa, mentre il romanzo l'impone. Il linguaggio protetto e complicato degli scrittori di racconti fa venir meno ogni velleitarietà e abbassa la barriera che la forma romanzo rappresenta.

L'esperienza narrativa attraverso i racconti potrebbe evadere i purosangue e le società isolate, offrendoimmersioni nell'entusiasmo degli aperitivi - come a Chekhov -, matrimoni - come a Bachmann - e festivini - come a Bukowski - di seconda categoria





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Short Stories Creative Writing Writers Formation Short-Form Narratives

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