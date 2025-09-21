WiFi Gratuito a Bordo: Rivoluzione in Volo, tra USA ed Europa

Il WiFi gratuito sugli aerei sta diventando una realtà sempre più diffusa, con gli Stati Uniti in prima linea e l'Europa che si sta muovendo verso questa tendenza. Le compagnie aeree stanno adottando questa tecnologia per migliorare l'esperienza dei passeggeri e rimanere competitive. Tuttavia, ci sono sfide, soprattutto per le compagnie a basso costo.

Il WiFi gratuito a bordo degli aerei sta diventando una realtà sempre più diffusa, con un trend in crescita osservato principalmente negli Stati Uniti ma in espansione anche in Europa . Questo cambiamento significativo nel settore aereo sta trasformando l'esperienza di viaggio dei passeggeri, offrendo loro la possibilità di rimanere connessi durante i voli.

La transizione verso il WiFi gratuito è guidata principalmente da progressi tecnologici che hanno superato le limitazioni del passato, come la difficoltà di fornire una connessione veloce e stabile a numerosi utenti simultaneamente a 800 chilometri orari. Le nuove costellazioni satellitari, capaci di garantire una copertura continua e una connessione affidabile, hanno aperto la strada a soluzioni più efficienti ed economiche per le compagnie aeree, rendendo possibile l'offerta di WiFi gratuito come strategia commerciale. Questo offre un vantaggio competitivo nell'attirare nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti, modificando radicalmente l'esperienza di volo.\Il percorso verso il WiFi gratuito è iniziato negli Stati Uniti, con JetBlue come pioniere nel 2017, offrendo inizialmente un servizio con alcune limitazioni tecniche. Tuttavia, le compagnie aeree statunitensi hanno rapidamente abbracciato questa tendenza, con American e United che hanno annunciato piani ambiziosi per estendere il WiFi gratuito su gran parte delle loro flotte. American prevede di utilizzare i servizi satellitari di Intelsat e Viasat su 500 aerei per i voli interni entro il prossimo anno, mentre United sta integrando gradualmente il WiFi gratuito su oltre 900 aerei per voli nazionali. Queste iniziative testimoniano la crescente importanza della connettività a bordo come elemento differenziante nel mercato aereo. L'offerta di WiFi gratuito è spesso legata all'iscrizione a programmi fedeltà, consentendo alle compagnie aeree di raccogliere dati sui passeggeri e personalizzare le offerte di servizi a pagamento o incentivare l'acquisto di futuri voli. Sebbene l'iscrizione sia gratuita, in alcuni casi comporta l'accettazione di termini di marketing, come la ricezione di newsletter e pubblicità via email.\L'impatto del WiFi gratuito sugli aerei negli Stati Uniti si farà sentire anche in Europa, un altro mercato chiave del settore. Air France ha già iniziato a sperimentare il WiFi gratuito, basato su Starlink, con l'obiettivo di renderlo disponibile su circa un terzo dei propri aerei entro la fine dell'anno e sull'intera flotta entro la fine del 2026. Anche Lufthansa, sebbene offra attualmente piani a pagamento per l'accesso a Internet, ha introdotto opzioni gratuite per l'uso di app di messaggistica. ITA, parte del gruppo Lufthansa, offre accesso gratuito alle app di messaggistica e servizi a pagamento per la navigazione. Tuttavia, l'Europa presenta sfide specifiche, soprattutto a causa della presenza significativa delle compagnie low cost come EasyJet e Ryanair, che finora hanno evitato di offrire WiFi a bordo, concentrandosi su servizi essenziali per mantenere i prezzi bassi. Mentre Ryanair non offre WiFi, EasyJet offre un sistema di intrattenimento interno, ma senza accesso a Internet. Il futuro del WiFi a bordo degli aerei in Europa dipenderà in larga misura dalle strategie di queste compagnie e dalla continua evoluzione delle tecnologie di connettività satellitare





