Wild Horse Nine: la CIA, i colpi di stato e la memoria dimenticata

Un film di Martin McDonagh che racconta la complessa realtà dei colpi di stato orchestrati dalla CIA negli anni '70, attraverso la figura di Chris Carlisle, un ex agente che si confronta con il passato e con la realtà di un Cile in preda al caos. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Venezia e ha avuto un grande successo in Italia.

Wild Horse Nine è un film di Martin McDonagh che porta sul grande schermo la complessa realtà dei colpi di stato orchestrati dalla CIA negli anni '70.

Il protagonista, Chris Carlisle, interpretato da John Malkovich, è un ex agente che sta lottando con un tumore e con la perdita di memoria. Mentre si prepara a scrivere il suo resoconto di vita, il suo passato si mescola con le vicende di un Cile in preda al caos. Chris e il suo collega Lee Chesterfield, interpretato da Sam Rockwell, si trovano a Santiago poco prima che i militari rovescino il governo di Salvador Allende.

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La missione a Isla de Pascua: un incontro con la storia

Il loro capo, Steve Buscemi, li manda sull'Isola di Pasqua, dove incontrano due studentesse e si confrontano con la realtà di un mondo in cui la CIA ha lasciato tracce invisibili ma indelebili. Il film si apre con una scena di scherzo tra i due agenti, che ricordano i colpi di stato passati, tra cui quello del Guatemala del 1954, quando Jacobo Árbenz fu costretto a dimettersi grazie a un'operazione segreta.

Chris, ormai in una fase di riflessione, si chiede perché gli Stati Uniti siano spesso dimenticati per i loro interventi militari, mentre nazioni come l'Italia, la Germania e la Spagna sono ricordate per i loro regimi totalitari. Il film mette in luce come la CIA abbia operato in paesi come il Cile, il Guatemala e l'Iran, cercando di influenzare le politiche interne per proteggere gli interessi economici e ideologici.

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Wild Horse Nine si inserisce in una tradizione cinematografica che denuncia le ingiustizie dei colpi di stato. Da Apocalypse Now a Missing, passando per La battaglia del Cile, il cinema ha spesso cercato di dare voce alle vittime e di ricordare gli eventi che la storia ufficiale tende a nascondere. McDonagh, con il suo stile pungente e ironico, utilizza la figura di Chris per esplorare la complessità morale di chi opera in nome della sicurezza nazionale.

Riflessioni su colpe e responsabilità: l'eredità della CIA

Il film è stato presentato in concorso al Festival di Venezia e ha avuto un grande successo in Italia, dove è stato distribuito il 5 novembre. La trama, sebbene centrata su un personaggio fittizio, riflette le verità storiche di un periodo in cui la politica estera americana ha lasciato cicatrici profonde in molte nazioni.

Il racconto di Wild Horse Nine è un invito a riflettere sul ruolo della CIA e sul modo in cui le azioni segrete hanno plasmato la storia mondiale. Attraverso la prospettiva di Chris, il film mostra come la memoria individuale e collettiva si intrecciano, e come la verità spesso si nasconda dietro una rete di inganni.

Un ritratto cinematografico dell'intervento segreto: la voce di Chris

La narrazione, arricchita da dialoghi taglienti e da una fotografia che cattura l'atmosfera di un Cile in crisi, offre un'analisi profonda delle dinamiche di potere e delle conseguenze di un intervento militare che, sebbene invisibile, ha avuto un impatto duraturo sulla vita di milioni di persone. In conclusione, Wild Horse Nine non è solo un film di intrattenimento, ma un documento storico che invita il pubblico a interrogarsi sulle motivazioni e sulle conseguenze dei colpi di stato.

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Con una trama avvincente e personaggi complessi, McDonagh riesce a trasformare un tema politico in una storia di amicizia, lealtà e memoria, offrendo al pubblico un'opportunità unica di comprendere meglio la storia recente e le sue implicazioni per il presente.