Apple TV porterà nel 2027 Wild Things, miniserie con Jude Law e Andrew Garfield ispirata ai maghi Siegfried & Roy. I sette episodi arriveranno dal 16 aprile.

Apple TV porterà sul piccolo schermo nel 2027 Wild Things, una miniserie ispirata alla storia vera dei maghi Siegfried & Roy, con Jude Law e Andrew Garfield nei panni dei due celebri illusionisti. La serie limitata, composta da 7 episodi, uscirà su Apple venerdì 16 aprile 2027. Il progetto è realizzato da Imagine Entertainment e prodotto da Apple Studios.

Jude Law interpreta Siegfried, mentre Andrew Garfield veste i panni di Roy. Gli attori ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi, affiancando una squadra creativa che include registi, showrunner e autori già coinvolti nel progetto originale.

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La trama e il mistero dietro le illusioni

La miniserie racconta una relazione fuori dal comune tra due dei più celebri illusionisti e showmen di sempre. Insieme alle loro tigri bianche, i protagonisti devono trasformare Sin City in una meta perfetta per tutta la famiglia.

Il racconto porta al limite la sottile linea che separa illusione e realtà, sia nella sfera privata sia in quella lavorativa. Una tragedia stravolge ogni certezza e dà vita a un mistero collegato al loro ultimo, fatale spettacolo a Las Vegas.

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Il ruolo dei produttori e del podcast originale

La serie è basata sull'omonimo podcast Apple Original Wild Things: Siegfried & Roy, che ha debuttato nel 2022. Il podcast è stato il primo a esplorare in profondità la storia dei due maghi, spesso fraintesi, oggetto di satira e aspramente criticati.

Will Malnati, ideatore del podcast, è produttore esecutivo del progetto insieme a Steven Leckart, documentarista vincitore di un Emmy, che è anche autore, voce narrante e produttore esecutivo del podcast per At Will Media. Hoffman è showrunner, produttore esecutivo e regista, mentre Shakman dirige la serie e l'episodio pilota attraverso la sua società Foolscap.

Brian Grazer è produttore esecutivo per Imagine Entertainment, Tony Leondis lo è per Another Hoffman Story e Kathy Ciric ricopre lo stesso ruolo. Joe Wright è regista e produttore, mentre Lulu Dillon è produttrice per Foolscap.

Data di uscita e cosa attendersi su Apple

La miniserie sarà disponibile su Apple a partire da venerdì 16 aprile 2027, con tutti e sette gli episodi. Il podcast che l'ha ispirata resta invece disponibile nella sua interezza su Apple Podcasts, con tutti gli otto episodi.

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Il podcast accompagna gli ascoltatori dietro le quinte, ricostruendo le illusioni create dai due artisti e l'impero costruito in oltre 40 anni di carriera. Ripercorre anche ciò che accadde la notte in cui l'attacco di una tigre pose fine al loro regno, offrendo un contesto utile a chi guarderà la serie.