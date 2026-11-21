Tatyana Kim lascia Wildberries giorni dopo le sanzioni europee. Alexei Kulikov subentra come CEO in un momento di forte pressione regolamentare.

Tatyana Kim, fondatrice e amministratore delegato di Wildberries, ha annunciato le proprie dimissioni sabato 21 novembre, a pochi giorni dall'inserimento nella lista delle sanzioni dell' Unione Europea. La decisione segue l'adozione di misure restrittive da parte di Bruxelles il 16 novembre, che hanno colpito direttamente la leader dell'azienda.

Nuova leadership e transizione immediata

La piattaforma di e-commerce ha nominato Alexei Kulikov come nuovo amministratore delegato, come confermato dai media russi e dalle agenzie di stampa TASS e RIA. La nomina si basa su documenti societari ufficiali, segnando un cambiamento immediato nella guida del colosso digitale russo. Questa mossa strutturale avviene in un contesto di intensa pressione internazionale sul settore commerciale del paese.

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Motivazioni delle sanzioni europee

L'Unione Europea ha giustificato la decisione di sanzionare Tatyana Kim sottolineando il ruolo economico e logistico fondamentale di Wildberries in Russia. Secondo la comunicazione ufficiale di Bruxelles, l'azienda è uno dei maggiori contribuenti fiscali nazionali e funge da rete di approvvigionamento per l'esercito russo. L'obiettivo delle sanzioni è quello di impedire la vendita di beni militari e a duplice uso attraverso le sue reti distributive.

Impatto operativo e asset in Europa

Nonostante le severe restrizioni imposte a Tatyana Kim, che includono il congelamento dei beni nell'Unione Europea e divieti di viaggio e transazioni finanziarie, l'azienda ha confermato la continuità operativa. Wildberries ha dichiarato di non possedere asset sul territorio europeo e di non condurre attività commerciali dirette nell'area dell'UE, minimizzando così l'impatto immediato delle misure restrittive.

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Reazione aziendale e prospettive future

Wildberries e le altre società del gruppo hanno assicurato che continueranno a operare come di consueto, ignorando le limitazioni imposte alla loro fondatrice. La strategia attuale si concentra sulla resistenza alle pressioni esterne, sfruttando la posizione dominante nel mercato domestico russo. La transizione verso la guida di Alexei Kulikov potrebbe essere vista come un tentativo di stabilizzare le operazioni interne.

Contesto geopolitico e sanzioni

Le azioni dell'Unione Europea contro figure chiave dell'economia russa continuano a intensificarsi nel tentativo di limitare le risorse finanziarie e logistiche disponibili per le attività militari. L'isolamento economico mirato cerca di colpire direttamente i nodi critici della catena di fornitura, con Wildberries identificata come punto strategico. La nomina di un nuovo CEO potrebbe influenzare le dinamiche future di conformità e gestione del rischio legale per l'azienda.