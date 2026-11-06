Will Smith Condotto a Colpa per Stupro e Aggressioni Sessuali

Will Smith, 51 anni, dichiarato colpevole a Londra per stupro e aggressioni sessuali contro quattro donne avvenute tra il 2004 e il 2009. La sentenza in arrivo.

Will Smith è stato dichiarato colpevole da un tribunale di Londra per stupro e tre aggressioni sessuali che hanno coinvolto quattro donne diverse. La corte ha stabilito che i reati si sono verificati nell'arco di cinque anni, tra il 2004 e il 2009, colpendo vittime che non si conoscevano tra loro. Questa decisione legale conclude un lungo iter giudiziario che ha visto la polizia pubblicare estratti degli interrogatori condotti tra il 2023 e il 2025.

Dettagli Del Verdetto E I Fatti Accertati

Il verdetto conferma la responsabilità di Will Smith per le accuse di stupro e aggressione sessuale che lo vedevano imputato. L'attore ha sempre negato le accuse, sostenendo in sua difesa che i rapporti in questione fossero consensuali. Tuttavia, le prove emerse durante il processo non hanno supportato questa versione dei fatti. La giuria ha valutato attentamente le testimonianze e i dettagli forniti dalle vittime per arrivare a questa conclusione definitiva.

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È importante notare che Will Smith è stato assolto per altre due accuse di stupro e per un tentativo di aggressione sessuale. Questa distinzione legale è cruciale per comprendere l'estensione specifica della condanna. Il tribunale ha trovato le prove schiaccianti solo per i reati contro le quattro donne coinvolte nel periodo specificato, escludendo le altre accuse presenter durante le indagini. La sentenza ufficiale verrà pronunciata nei prossimi giorni, stabilendo la pena detentiva definitiva.

Posizione Delle Autorità E Dichiarazioni Dell'Accusa

David Roberts, Procuratore Capo, ha rilasciato una dichiarazione dettagliata fuori dalla Southwark Crown Court di Londra per commentare il verdetto. Roberts ha sottolineato che l'odierna sentenza riguarda esclusivamente i reati commessi contro quattro donne diverse che non avevano alcun legame tra loro. Ha descritto Will Smith come un "predatore sessuale calcolatore" che ha sfruttato la sua crescente notorietà e il potere acquisito per creare situazioni favorevoli all'aggressione sessuale.

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Secondo le conclusioni dell'accusa, Will Smith ha utilizzato la sua posizione sociale per perseguire sessualmente le donne indipendentemente dalla loro volontà. Questo comportamento sistematico ha permesso all'imputato di agire senza essere scoperto per anni. David Roberts ha anche ringraziato pubblicamente tutte le donne per essersi fatte avanti e per aver denunciato le aggressioni alla polizia. Ha affermato che è grazie al coraggio delle vittime che Will Smith affronterà finalmente le conseguenze delle sue azioni criminali.

Impatto Reale E Prossimi Passi Procedurali

L'impatto di questa condanna si estende oltre la sfera personale di Will Smith, toccando il sistema giudiziario britannico e la cultura pubblica. La pubblicazione degli estratti degli interrogatori tra il 2023 e il 2025 mostra l'impegno delle autorità nell'investigare casi storici di violenza sessuale. Questo caso dimostra come le prove possano emergere anche molti anni dopo i fatti, grazie alla persistenza delle indagini e alla collaborazione delle vittime.

Will Smith, 51 anni, rischia ora una significativa pena detentiva in attesa della sentenza finale. La data precisa della dichiarazione della pena è programmata per i prossimi giorni, momento in cui il tribunale valuterà l'entità della punizione in base alla gravità dei crimini e alle circostanze aggravanti. Questo sviluppo legale segna un punto di svolta nella carriera pubblica di Will Smith e nelle sue implicazioni legali future.

La vicenda conferma l'importanza della testimonianza delle vittime in casi complessi di violenza sessuale. Le parole di David Roberts evidenziano come il coraggio delle donne abbia portato all'arresto e alla condanna di Will Smith. Il processo ha messo in luce meccanismi di abuso di potere che sono stati sfruttati per anni. La società civile osserva con attenzione l'evolversi di questa situazione, che potrebbe influenzare future denunce simili.

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Non ci sono ulteriori dettagli sulle modalità specifiche delle aggressioni oltre a quanto già emerso in aula. Il focus ora si sposta completamente sulla fase di determinazione della pena. Will Smith non potrà fare appello contro il verdetto di colpevolezza per i reati specifici confermati, ma il processo legale continua per stabilire la durata dell'eventuale carcere. La comunità internazionale segue l'evoluzione di questo caso storico con grande attenzione.