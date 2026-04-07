Willem Dafoe e il 54° Festival Internazionale del Teatro: Un viaggio verso Oriente e le origini

Intervista esclusiva a Willem Dafoe, direttore del 54° Festival Internazionale del Teatro di Venezia, che esplora le nuove direzioni del festival, con un focus sull'Oriente e sulle origini del teatro, valorizzando la diversità culturale e l'innovazione.

DALLA NOSTRA INVIATA VENEZIA Un palcoscenico che guarda a Oriente . Cina, Giappone, India, Indonesia, Nuova Zelanda. Dopo essersi concentrato, l’anno scorso, sul corpo, sulla presenza dell’attore, sulla poesia al di là della narrazione, Willem Dafoe ha deciso di invitare, per il 54° Festival Internazionale del Teatro da lui diretto ( Venezia , 7-21 giugno), opere provenienti da contesti teatrali diversi da quelli istituzionali occidentali.

È la mancanza di familiarità che ci permette, afferma l’attore, di riscoprire le origini del teatro e di risvegliare il contatto essenziale tra artista e spettatore. Sostiene che è nelle crepe che risiede l’arte realmente unica, non nella levigatezza. L’anno scorso ho voluto presentare un programma con artisti coi quali avevo già lavorato, che ammiro. Quest’anno ho voluto invece orientarmi verso opere provenienti da tradizioni, culture e aree geografiche che mi hanno offerto una nuova prospettiva. Se tutti fanno le stesse cose è inevitabile un appiattimento. Ho trovato fosse più entusiasmante cercare di far conoscere artisti con un rapporto col teatro diverso dal nostro, dove con nostro intendo occidentale. Come ha scelto i titoli in cartellone? Quando abbiamo selezionato le opere, molte erano ancora in fieri. Il nostro intento è stato quello di promuoverne la forza di connessione tra popoli, comunità, culture. E soprattutto di interrogarci su dove stiamo andando. Hanno contato anche i curriculum? Naturalmente ci siamo basati anche sulla produzione passata degli artisti. Di Emma Dante, destinataria del Leone d’oro alla carriera, conosciamo il lavoro, per Venezia prepara una nuova creazione (I fantasmi di Basile, ispirato alle fiabe raccolte ne Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile), così come il regista samoano Lemi Ponifasio proporrà un adattamento ad hoc per il festival del suo Star Returning. Mentre il regista greco-albanese Mario Banushi, vincitore del Leone d’argento, porterà la sua trilogia Romance familiare, dove a parlare sono visioni poetiche, immagini evocative. C’è una storia che l’ha coinvolta in modo particolare? Non ho una creazione preferita, in ogni pezzo c’è sia forza che debolezza. Mi interessa lo spirito con cui un lavoro viene realizzato, l’impulso che c’è dietro. Non si tratta di trasmettere un’idea, ma di esplorarla. È vedere la differenza del possibile che dà piacere. Immaginare il mondo come potrebbe essere. A cosa serve oggi il teatro? A risvegliare l’individuo, ad ampliare la sua curiosità. A creare dialogo. A fare esperienza del momento, che può essere magico. Il suo sembra un cartellone indie, come molte sue scelte cinematografiche. Guardo alla qualità di un’idea, nel cinema e nel teatro cerco qualcosa che mi possa ispirare. C’è un parallelismo tra il mio percorso artistico e le scelte fatte come direttore. Non sono mai stato un carrierista, scelgo un progetto per volta, senza preoccuparmi di quali sono le sue dimensioni: ciò che mi interessa è il contatto con quel progetto, l’impegno in esso contenuto. La libertà di scegliere qualcosa che magari nemmeno conosco. Non ho mai un piano: scelgo quello che può avere il potere di trasformarmi, che può rappresentare una sfida per il mio modo di pensare. Cos’ha il teatro che al cinema manca? Il teatro permette di partecipare, di rivisitare ancora, e ancora, e ancora. È come una coreografia che ogni sera puoi far rivivere. Questo atto creativo, un po’ simile alla vita, è nutritivo. Nel cinema ci sono molti piaceri, però un giorno sei una cosa, il giorno dopo vai su un set diverso e diventi qualcos’altro. Il momento, la situazione che hai catturato, resta lì. Congelata. È un continuo cambiare nuove esperienze, per cui devi afferrare dei momenti. Il teatro offre la possibilità di crescere. I Maestri yoga sostengono che è la ripetitività a permettere di elevarsi e rivelarsi. È una sfida che ogni giorno ti chiede di trascorrere la giornata nell’attesa dello spettacolo, della sera in cui sarai nuovo. Questo nel cinema non c’è, vive solo l’attimo. Ciò non toglie che abbiano entrambi lati positivi: ma nell’arte dal vivo c’è una religiosità, che rientra nel rituale del teatro, di cui il cinema è privo. Ha un mandato di due anni, le verrà rinnovato? Non lo so ancora. Speriamo! Il 54° Festival Internazionale del Teatro, diretto da Willem Dafoe, promette un'edizione ricca di novità e di stimoli. Il festival si aprirà con una prospettiva rivolta verso Oriente, con la partecipazione di artisti provenienti da Cina, Giappone, India, Indonesia e Nuova Zelanda. Dafoe, noto per le sue scelte audaci e anticonformiste, intende superare i confini del teatro occidentale, ricercando nuove forme espressive e nuovi dialoghi culturali. L'obiettivo è quello di riscoprire le origini del teatro, stimolando la connessione tra artisti e spettatori e valorizzando la diversità delle tradizioni teatrali. L'attenzione è rivolta alle opere che nascono dalle crepe, dalle imperfezioni, dalle nuove prospettive e non dalla levigatezza e dalla staticità. Dafoe, che quest'anno ha scelto di concentrarsi su opere provenienti da contesti teatrali non occidentali, sottolinea l'importanza di aprirsi a nuove esperienze, di confrontarsi con culture diverse e di rompere gli schemi. Il festival vuole essere un momento di dialogo, di scoperta e di crescita, sia per gli artisti che per il pubblico. L'edizione di quest'anno vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale, come Emma Dante e Lemi Ponifasio, che presenteranno nuove creazioni ispirate alla tradizione e all'innovazione. Il festival vuole essere un luogo di riflessione sul ruolo del teatro nella società contemporanea, un invito a risvegliare l'individuo, ad ampliare la sua curiosità e a creare un dialogo aperto. Dafoe, che nel cinema e nel teatro cerca sempre qualcosa che lo possa ispirare, considera il teatro un'arte viva, che permette di partecipare, di rivisitare, di crescere e di vivere l'attimo, una forza espressiva in costante evoluzione. Il festival si propone di offrire al pubblico un'esperienza unica, un momento di confronto e di crescita culturale. Il teatro, secondo Dafoe, è una forma d'arte che permette di riflettere sul mondo, di esplorare le emozioni e di celebrare la diversità delle esperienze umane





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