Il gip Dario Salerno conferma il carcere per William Besia, 52 anni, accusato dei roghi in via Bottoni a Milano e dell'omicidio di Rosalba Persico.

Il giudice per le indagini preliminari Dario Salerno ha confermato la custodia cautelare in carcere per William Besia, 52 anni, arrestato dalla polizia per i due incendi divampati a ottobre in un condominio popolare di via Bottoni a Milano. Lo stesso uomo è accusato dell'omicidio volontario di Rosalba Persico, 83 anni, la vicina di casa morta nel secondo rogo.

Nell'ordinanza, il gip sostiene che Besia abbia dimostrato particolare spregiudicatezza nell'appiccare il fuoco nel palazzo in cui risiede, mettendo a repentaglio la vita e l'incolumità dei residenti. Il provvedimento è stato reso noto nei giorni successivi all'arresto, eseguito dagli agenti della polizia.

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Come si è sviluppato il secondo incendio

Il gip Dario Salerno scrive che William Besia non si è fatto scrupolo nel scegliere l'abitazione di Rosalba Persico come punto da cui appiccare il rogo. Secondo il giudice, il 52enne era consapevole della facilità con cui poteva accedere all'appartamento e poteva prefigurarsi le conseguenze mortali dell'incendio, tra cui la morte della donna.

Rosalba Persico, anziana e disabile, dalla scorsa estate era allettata e non riusciva ad alzarsi per raggiungere la porta di casa. Per questo la lasciava aperta, così che chi la accudiva potesse entrare senza difficoltà. Le fiamme sarebbero state appiccate proprio dal divano del soggiorno, dopo che il divano era stato cosparso di benzina.

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Per il giudice, la scelta di partire dal divano della donna denota la particolare pervicacia criminale dell'indagato e la sua spiccata capacità a delinquere. Salerno ha disposto il carcere per i due incendi e per l'omicidio volontario, ma non ha riconosciuto per il episodio del 26 ottobre l'aggravante dei futili motivi, che era stata contestata dal pubblico ministero.

Le minacce ai vicini e il primo rogo

Il primo incendio era stato inizialmente considerato di natura accidentale. Secondo quanto emerso dalle indagini, il rogo sarebbe nato dall'ossessione di William Besia contro le auto parcheggiate nell'androne del condominio.

Besia, che ha numerosi precedenti penali ed era sottoposto alla sorveglianza speciale, avrebbe per mesi minacciato i condomini. Le indagini hanno ricostruito le minacce anche sulla base delle segnalazioni più volte presentate dagli stessi residenti. Alcune frasi sarebbero state riferite dai vicini o registrate, tra cui 'Metto a ferro e fuoco lo stabile', 'mi vado a fare pure l'ergastolo, ma ci vanno di mezzo tutti' e 'vedrete cosa vi combino entro stasera'.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, le parole sarebbero state pronunciate anche la mattina dell'incendio mortale, durante una colazione in un bar. In quell'occasione, Besia avrebbe detto a un'altra cliente di farsi giustizia da solo, dopo essersi lamentato di una presunta aggressione da parte di alcuni vicini. Tornato a casa, avrebbe quindi trasformato le minacce in azione.

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Le lamentele della famiglia e cosa succede ora

Secondo quanto riferito dalla figlia di Rosalba Persico, la donna aveva problemi di udito oltre che di deambulazione. La stessa figlia ha raccontato che i vicini avevano protestato per il volume troppo alto della televisione e che qualche anno prima la madre era stata aggredita e derubata da un condomino.

Il provvedimento del gip Dario Salerno resta quindi il punto fermo della vicenda giudiziaria: William Besia è in carcere in attesa del proseguimento del procedimento. Le accuse, va ricordato, sono contestazioni formulate dalla magistratura e restano da verificare nelle sedi processuali competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.