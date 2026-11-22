Il Principe William prevede di trasformare i titoli reali in incarichi lavorativi. Harry perderebbe il rango principe e i suoi figli Archie e Lilibet il trattamento di Altezza Reale.

Il Principe William, attuale erede al trono del Regno Unito, sta delineando una radicale ristrutturazione della Monarchia britannica che toccherebbe direttamente la sua famiglia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'erede al trono pianificherebbe di rimuovere il titolo di principe dal fratello Harry per modernizzare l'istituzione reale. Questa mossa, destinata a scattare non appena William salirà al trono, mira a separare i privilegi di nascita dagli obblighi lavorativi.

La strategia di William sui titoli reali

La proposta centrale del piano prevede di rendere i titoli reali e l'uso del prefisso "Sua Altezza Reale" simili a titoli professionali piuttosto che a diritti automatici. William intenderebbe attribuire questi riconoscimenti solo ai membri della famiglia reale che svolgono attività lavorative ufficiali per la Corona. L'obiettivo è creare una struttura più snella e funzionale, eliminando i privilegi non sostenuti dal lavoro istituzionale.

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Conseguenze per Harry e la coppia Sussex

Questa trasformazione comporterebbe per Harry la perdita del titolo di "principe". Anche i due figli avuti con Meghan Markle, il principe Archie di sette anni e la principessa Lilibet di cinque anni, perderebbero i loro titoli reali. La coppia non beneficerebbe più del trattamento di "Sua Altezza Reale", segnando una cesura definitiva con il resto della famiglia Windsor.

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La fonte Tom Sykes e il libro Old Etonian

Le informazioni provengono dallo scrittore Tom Sykes, considerato uno degli esperti più noti sulle vicende dei Windsor. Sykes anticipa i contenuti del suo prossimo libro intitolato "Old Etonian", dove descrive i piani di William. L'erede al trono avrebbe ripetuto più volte che il cambiamento è in arrivo, confermando le indiscrezioni raccolte dall'autore sui nuovi doveri dei membri della famiglia.

Impatto immediato e prossimi passi

Il piano non prevede modifiche temporanee ma strutturali, attive dall'ascesa al trono di William. La stretta riguarderebbe tutti i reali senza impegni lavorativi ufficiali, non solo i Sussex. La decisione sottolinea la tensione persistente nei rapporti tra i due fratelli, influenzando il futuro status di Archie e Lilibet all'interno della monarchia britannica.