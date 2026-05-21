William, orgoglioso dopo la vittoria in una finale inaspettata

Il principe William ha festeggiato divertendosi allo stadio di Istanbul durante la finale ottavennale

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Una finale che, al fischio di partenza, lo aveva visto particolarmente teso e in preda alla preoccupazione, e che invece si è conclusa con urla di gioia e anche qualche lacrimuccia di commozione da parte del principe. Che per qualche minuto ha dimenticato di mantenere la sua solita compostezza Royal. , oltre che di tifoso sfegatato, ha affrontato un viaggio di andata e ritorno di circa 6mila chilometri per non perdersi il match finale.

Con lui, ieri sera, c’erano altri 20mila tifosi del Villa, confluiti come lui a Istanbul – senza troppe speranze – per la sfida contro gli avversari tedeschi. A ogni goal, William è stato visto applaudire entusiasta la sua squadra, abbracciando i fedelissimi amici che aveva intorno a sé.

Visibilmente emozionato, al fischio finale si è persino stropicciato gli occhi arrossati, prima di filmare lui stesso con il cellulare le esultazioni della squadra, che segue da quando era bambino, e la premiazione. Il consenso tra i fans è pressoché unanime: Appena dopo la vittoria, il principe ha postato un commento sul profilo social dei principi del Galles.

«Villa ‘Til I Die», ovvero «Villa fino alla morte». E non ha nascosto la propria emozione: «alla squadra, allo staff e a tutti coloro che sono legati al club! Sono passati 44 anni dall’ultimo trofeo europeo! ».

Quando il principe William ha lasciato lo stadio di Istanbul, è tornato con una soddisfazione personale: il tecnico del Villa, Unai Emery, porta a cinque il numero di titoli di Europa League nel suo palmarès. Questo è un record storico e, in questo caso, la soddisfazione per Pelegrina viene da lui stesso





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