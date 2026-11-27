Il principe William ridurrà drasticamente i membri della famiglia reale, togliendo titoli e trattamenti ai Sussex. Ecco i dettagli del piano per una monarchia snella.

Il futuro della monarchia britannica è chiamato a subire una trasformazione strutturale profonda, guidata dalle precise intenzioni del principe William, attuale erede al trono e futuro Re. Mentre l'attuale sovrano, Carlo III, ha iniziato a implementare la sua visione di una monarchia snella riducendo i costi e riorganizzando le attività istituzionali, il principe di Galles ha delineato piani ancora più radicali per il proprio regno. Un nuovo libro svela che William intende rimuovere i titoli reali e i trattamenti ufficiali da tutti i membri della famiglia che non ricoprono incarichi pubblici attivi, con conseguenti implicazioni dirette per i principi Harry e Meghan Markle.

Riduzione Membri Royal Family e Titoli

La decisione chiave prevede l'eliminazione del trattamento di Altezza Reale e dei titoli principeschi per i membri della famiglia reale che non svolgono funzioni ufficiali a nome della Corona. Questa misura colpirebbe in modo particolare i duca e la duchessa del Sussex, nonché i loro figli, che attualmente godono di tali privilegi in quanto discendenti della famiglia reale. William ha chiarito in passato che il suo obiettivo è ridefinire l'essenza dei titoli nobiliari, trasformandoli da semplici benefici di nascita a qualifiche professionali legate al lavoro svolto per la nazione. Chi non partecipa agli eventi pubblici o non rappresenta la monarchia in attività diplomatiche e governative perderebbe quindi lo status ufficiale.

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Rivoluzione Interna dell'Impero Britannico

Tom Sykes, esperto di monarchia e redattore senior del Daily Beast, ha annunciato che il suo nuovo libro intitolato Dukes of Hazard, in uscita il 25 febbraio 2027, documenterà questa strategia di ristrutturazione massiccia. Secondo le informazioni riportate dal Daily Mail, l'erede al trono ha già studiato modalità concrete per implementare questo cambiamento radicale non appena ascerà al trono. L'idea è quella di creare una versione estrema e definitiva del modello di reductio avviato da Carlo III. La fonte vicina a William citata nell'articolo specifica che solo chi lavora attivamente per la famiglia reale, viaggiando e partecipando a eventi, avrà diritto a titolo, appannaggio, stipendio e residenza fornita dalla Corona.

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Conseguenze per Harry e Meghan Markle

La rimozione dei titoli per Harry e Meghan Markle rappresenterebbe una delle conseguenze più immediate e visibili di questa politica. Il principe William non mostra segni di cedimento rispetto a questa scelta, nonostante le tensioni storiche con i suoi fratelli. Durante un'intervista a The Reluctant Traveler di Apple Tv nell'ottobre 2025, William ha dichiarato esplicitamente al Guardian che il cambiamento è nei suoi programmi dopo la sua ascesa al trono. Questa posizione inflessibile indica che la separazione tra membri operativi della famiglia reale e quelli privati sarà netta e definita, eliminando le ambiguità attuali.

Libertà per i Principi Eredi

Un'ulteriore conseguenza significativa di questa riorganizzazione riguarda i figli del principe William, le principesse Charlotte di appena 11 anni e il principe Louis di 8 anni. La riduzione del numero di working members della famiglia reale potrebbe garantire a loro una maggiore libertà nel determinare il proprio futuro. Senza l'onere di dover assumere automaticamente ruoli istituzionali complessi o di mantenere titoli non utilizzati, i due giovani potrebbero scegliere di vivere come cittadini privati, guadagnando denaro e scegliendo come preferire, secondo quanto riportato dalle fonti vicine al principe di Galles.