Willie Peyote a Roma tra Halloween e Autunno Caldo: il concerto che unisce politica e musica

Willie Peyote al club Roma intreccia musica e attualità durante il suo tour. Il concerto riflette tensioni sociali e Autunno Caldo in Italia.

La sera di Halloween, all'interno del club Atlantico di Roma, l'atmosfera era quella di una festa tradizionale. Il locale era pieno di giovani adulti e alcuni si vestivano da zombie o streghe. In mezzo a loro c'era il pubblico del concerto di Willie Peyote. Quando le luci si sono spente, il concerto è iniziato davvero. La prima canzone suonata è stata In cerca di uno schianto, che è anche il primo brano del suo nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato. Questo album è stato pubblicato lo scorso quindicesimo maggio. Le parole di quella canzone parlano di rabbia che esplode attraverso gli altoparlanti. Descrivono un sentimento che ricorda la presa della Bastiglia. I versi parlano di rabbia sui social media e di un periodo di grande conflitto sociale in autunno. Queste frasi sembrano quasi profetiche per ciò che sta succedendo nelle piazze italiane e francesi da tre settimane.

Tensioni sociali e politica

Le cronache giornalistiche degli ultimi giorni sono piene di notizie su violenze e proteste. In Francia ci sono stati cassurai che hanno distrutto le città. A Milano le vetrine del centro sono state spesso colpite dai vandalismi. Solo venerdì sera, in via Claudia, vicino al Colosseo, alcuni attivisti hanno dato fuoco ai cassonetti. Hanno anche lanciato oggetti incendiari contro le forze dell'ordine. Questo è avvenuto a meno di dieci chilometri dal club dove Willie Peyote stava cantando. Si percepisce chiaramente che l'autunno caldo è ancora vivo. Si sente dentro le canzoni dell'artista torinese e fuori, nelle strade.

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Ironia e critica sociale

Non tutto il concerto è stato serio e politico. L'artista ha inserito momenti di ironia e autoironia nel suo repertorio. Ci sono due brani che sono stati presentati al festival di Sanremo. Il primo si chiama Mai dire mai, noto anche con il sottotitolo la locura. Questo brano ha vinto il Premio della Critica Mia Martini nel ventuno. Ascoltandolo, non si può non pensare a Boris e al famoso monologo di Valerio Aprea. Il personaggio diceva che l'Italia del futuro sarebbe stata un paese di musica leggera mentre fuori c'era la morte. C'è poi un altro brano sanremese, del ventiquattro, chiamato Grazie ma no grazie. In questa canzone c'è un verso molto chiaro sul tema del lavoro e delle proteste. Il testo dice che dovresti andare a lavorare e non farti manganellare nelle piazze. È una frase diretta che riassume le tensioni sociali attuali.

Il successo del populismo

Oltre alla musica, il concerto ha sollevato questioni politiche profonde. Mentre il potere d'acquisto si sta fermando o peggiorando, molti cittadini soffrono. Le condizioni materiali di una parte della popolazione sono peggiorate rispetto a quattro anni fa. Basta agitare un bastone per fare in modo che il disagio economico passi in secondo piano. La destra continua a governare favorendo i ricchi. Riesce però a convincere molti poveri che il suo scopo sia proteggerli. Questo è il vero successo del populismo contemporaneo. È più efficace delle semplici contraddizioni economiche. La gente preferisce la protezione simbolica alla realtà materiale.

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Musica e divertimento

Il concerto non era solo un ritratto politico. Si ballava e si rideva grazie alla band. I brani erano eseguiti in modo molto energico. C'era una grande voglia di divertirsi tra una canzone e l'altra. La musica ha creato un legame forte tra gli artisti e il pubblico presente. Non mancava nemmeno un leggero odore di sigaretta, mescolato a erba. Era l'atmosfera tipica di un club rock in Italia. Tuttavia, c'era un qualcosa che mancava. Qualcun altro avrebbe desiderato più romanticismo in quel momento. Arriva comunque quel momento emozionante con la versione acustica di Burrasca. Willie Peyote canta che resiste contro il mare in burrasca se ci si aggrappa l'un l'altro. Qualche occhio lucido è apparso tra il pubblico durante questi versi.

Tour e curiosità

Non tutto era concentrato sulla musica e sulla politica. In alcuni angoli del locale, una nota stand-up comedian controllava il telefono. C'era ansia per il derby della Madonnina tra Milan e Inter. Questo match era in corso mentre il concerto si svolgeva. È successo anche questo, unendo sport e musica. Il tour di Willie Peyote continuerà nei prossimi giorni. Il tre e il quattro novembre si esibirà a Venaria Reale a Torino. Il sette novembre sarà a Padova. Inoltre, Bob Dylan ha annunciato un ritorno in Italia. L'artista americano di ottantacinque anni terrà tre concerti. Pubblica anche un maxi cofanetto con trecentottantuno canzoni. Questi eventi completano il quadro di una serata memorabile a Roma.