Wilma Goich attacca Edoardo Vianello: "Non lo voglio vedere, c'è solo rancore"

Wilma Goich respinge le accuse di Elfrida Ismolli e difende la sua memoria contro Edoardo Vianello. Ecco i dettagli del conflitto.

Wilma Goich ha scagliato un attacco diretto e senza precedenti verso il suo ex marito, Edoardo Vianello, in una dichiarazione pubblica che ha trasformato le cronache rosa in un vero e proprio tribunale mediatico. La cantante ha espresso una furia contenuta ma chiara, respingendo con sarcasmo le ipotesi avanzate dalla figliastra, Elfrida Ismolli, secondo cui Wilma sarebbe ancora innamorata dell'uomo. A 88 anni, l'artista ha sottolineato come la memoria sia spesso soggetta a lacune e interpretazioni distorte, specialmente quando si parla di vicende sentimentali avvenute decenni fa.

Risposta alle accuse di Elfrida Ismolli

La scintilla che ha innescato questa nuova fase di tensione è stata l'affermazione pubblicata da Elfrida Ismolli, la quale aveva suggerito che Wilma Goich nutrisse ancora sentimenti amorosi nei confronti del celebre compositore e attore. Wilma Goich ha reagito definendo queste affermazioni un segno di delirio, chiarificando immediatamente che non esiste alcun residuo affetto romantico nel suo cuore. Ha dichiarato testualmente che l'unico sentimento rimasto vivo dopo mezzo secolo di distanza è il rancore, negando categoricamente qualsiasi legame sentimentale attuale.

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Memorie contrastanti sulla separazione

Il cuore della disputa risiede nella ricostruzione dei fatti relativi alla fine del loro matrimonio, un evento che è avvenuto circa cinquant'anni fa. Wilma Goich ha raccontato una versione dei fatti nettamente diversa da quella che potrebbe essere emersa in altri contesti o attraverso le voci circolanti. Ha spiegato che, al rientro da Napoli, scoprì che Edoardo frequentava un'altra donna a Roma, informazione ricevuta dalla madre della giovane rivale. Questo dettaglio storico è fondamentale per comprendere la prospettiva della cantante riguardo alla dinamica di rottura.

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L'episodio con l'avvocato e la reazione

Secondo la narrazione di Wilma Goich, la situazione precipitò quando Edoardo Vianello, notando il suo stato d'animo alterato, le chiese se avesse un altro compagno. Nonostante la verità fosse negativa, la cantante rispose con un secco "Sì, e allora?". Questa risposta provocatoria portò Edoardo Vianello ad annunciare che il giorno seguente sarebbero andati dall'avvocato per formalizzare la separazione. Wilma ha usato questo episodio per ribadire la propria veridicità, invitando chi volesse contestare la sua versione a porsi domande sincere sulle proprie percezioni.

Nessuna possibilità di riconciliazione

Nonostante il riconoscimento di aver voluto bene a Edoardo Vianello in passato e di nutrire ancora un certo rispetto verso la persona, Wilma Goich ha chiuso ogni porta alla riconciliazione. Ha affermato esplicitamente di non volerlo vedere più, stabilendo un confine netto tra il passato condiviso e il presente separato. La sua posizione è ferma: pur ammettendo il valore del sentimento vissuto negli anni del matrimonio, richiede che il suo ex marito la lasci vivere in pace, senza ulteriori intrusioni o dichiarazioni pubbliche che distortano la realtà dei fatti.