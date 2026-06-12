Wilton Sampaio, l'arbitro della partita inaugurale del Mondiale tra espulsioni, inglese zoppicante e Ref Cam

L'arbitro brasiliano Wilton Sampaio è finito sotto i riflettori per le tre espulsioni nella gara d'apertura del Mondiale, per il suo inglese non perfetto durante le spiegazioni e per la particolare configurazione della Ref Cam, la telecamera sugli arbitri fornita da Lenovo con software anti-vibrazione.

L'arbitro brasiliano Wilton Sampaio è stato al centro dell'attenzione durante la partita inaugurale del Mondiale a causa delle tre espulsioni comminate: due ai danni del Sudafrica e una al Messico.

La sua prestazione ha suscitato discussione non solo per le decisioni prese, ma anche per alcune peculiarità che hanno catturato l'attenzione dei tifosi e dei media. Nel finale di gara, l'esterno sudafricano Zwane ha colpito con una manata un giocatore messicano; inizialmente non visto dall'arbitro, l'episodio è stato rivisto al Var e ha portato all'espulsione diretta.

Il momento in cui Sampaio ha spiegato la decisione ai calciatori in campo è diventato virale per il suo inglese non perfetto, che ha generato qualche perplessità tra gli stessi giocatori. Oltre alle decisioni disciplinari, l'arbitro ha attirato l'attenzione per gli accessori indossati.

Per questa edizione del Mondiale, la Fifa ha introdotto la Ref Cam, una telecamera posizionata sopra l'orecchio sinistro dell'arbitro, già utilizzata in Serie A ma con una configurazione differente: in Italia gli arbitri la portano sopra il microfono, lasciando un orecchio scoperto, mentre qui i due dispositivi sono separati, creando un aspetto pittoresco. L'azienda scelta per fornire la tecnologia è Lenovo, che ha sviluppato un software per ridurre le vibrazioni durante la corsa dell'arbitro e garantire immagini stabili.

Queste innovazioni tecnologiche e le espulsioni della partita inaugurale hanno quindi contribuito a fare dell'arbitro brasiliano un personaggio discusso e mediatico fin dai primi giorni del torneo





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