Wim Wenders rimuove 'Fino alla fine del mondo' dalle piattaforme su richiesta di Nastassja Kinski

La questione della scena controversa nel film 'Fino alla fine del mondo' di Wim Wenders, in cui l'attrice Nastassja Kinski interpretava una giovane ragazza vittima di violenza da parte di un uomo adulto, ha riacceso il dibattito sulla rappresentazione della violenza e dell'abuso nei film. Fabrizia Giuliani, su La Stampa, ha sostenuto che la rimozione della scena non sarebbe stata una censura, ma un atto di civiltà. Kinski aveva chiesto a Wenders di tagliare la scena poiché si era sentita violentata durante le riprese, quando aveva solo 19 anni. La madre dell'attrice non era presente sul set e Kinski aveva pianto tra un ciak e l'altro. Wenders ha recentemente rimosso il film dalle piattaforme e si è scusato con l'attrice.

La questione della scena controversa nel film 'Fino alla fine del mondo' di Wim Wenders , in cui l'attrice Nastassja Kinski interpretava una giovane ragazza vittima di violenza da parte di un uomo adulto, ha riacceso il dibattito sulla rappresentazione della violenza e dell'abuso nei film.

Fabrizia Giuliani, su La Stampa, ha sostenuto che la rimozione della scena non sarebbe stata una censura, ma un atto di civiltà. Kinski aveva chiesto a Wenders di tagliare la scena poiché si era sentita violentata durante le riprese, quando aveva solo 19 anni. La madre dell'attrice non era presente sul set e Kinski aveva pianto tra un ciak e l'altro. Wenders ha recentemente rimosso il film dalle piattaforme e si è scusato con l'attrice





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wim Wenders Nastassja Kinski Fino Alla Fine Del Mondo Scena Controversa Violenza Abuso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wim Wenders ritira film contestato con Nastassja KinskiSecondo i media tedeschi “Falso movimento” del 1975 con l'attrice Nastassja Kinski, all'epoca minorenne, non verrà più proiettato per il momento

Read more »

Nastassja Kinski nuda a 13 anni, Wim Wenders ritira il film: “Chiedo scusa, dovevo proteggerla”Caso chiuso dopo la richiesta dell’attrice. Il regista: “Ero l’unico responsabile della pellicola, dovevo trovare il modo di tutelarla”

Read more »

Wim Wenders rimuoverà la scena con Nastassja Kinski tredicenne in Falso movimento e si scusaIl regista tedesco ha annunciato che la sua Fondazione avvierà un dialogo con le istituzioni cinematografiche per stabilire come gestire opere controverse del XX secolo, a seguito delle accuse dell'attrice che non si sentì protetta sul set.

Read more »

Wim Wenders si scusa con Nastassja Kinski per la scena del film Falso MovimentoIl regista Wim Wenders si è scusato con l'attrice Nastassja Kinski per la scena del film Falso Movimento in cui l'attrice era nuda a 13 anni. Il film è stato ritirato dalla distribuzione e tornerà disponibile solo dopo un accordo con Kinski.

Read more »