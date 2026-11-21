Il comune di Windsor ha ridotto le luminarie natalizie per risparmiare, ma i residenti e Jack Rankin chiedono il ripristino. Re Carlo potrebbe cambiare le regole per il 2026.

La storica cittadina di Windsor, da sempre simbolo del legame tra la monarchia britannica e il popolo, si trova al centro di una disputa pubblica di proporzioni nazionali. Quest'anno, la tradizionale atmosfera natalizia è stata drasticamente alterata a causa della rimozione delle iconiche decorazioni a tema reale. Le strade del centro, che solitamente si vestono a festa, presentano oggi un aspetto spoglio e privo dello splendore abituale.

Rimozione Luminarie Reali genera Polemiche Pubbliche

Le maestose luci viola a forma di corone, globi e scettri, che un tempo adornavano la centralissima Peascod Street, a pochi passi dal castello, sono state completamente rimosse. Al loro posto, i residenti e i turisti hanno trovato alberi di Natale esili, decorazioni dal design sobrio e semplici fili di lampadine dal colore poco vivace tesi tra i muri. Questa decisione ha segnato la fine di un simbolo che rappresentava l'omaggio ai profondi legami storici della città con la corona britannica.

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La Giustificazione Economica dell'Amministrazione Comunale

Il consiglio comunale di Windsor, governato dai liberaldemocratici, ha difeso la scelta di scartare le appariscenti installazioni luminose invocando rigore finanziario. I rappresentanti dell'amministrazione hanno dichiarato che il motivo principale è di natura economica, affermando che i costi elevati per il mantenimento e l'allestimento di queste opere non sono più sostenibili nel bilancio attuale. La priorità sarebbe stata orientata verso la gestione delle risorse disponibili in un contesto di difficoltà finanziaria.

Jack Rankin e la Petizione per il Ritorno della Tradizione

La reazione dei cittadini è stata immediata e violenta, con numerosi residenti che hanno utilizzato i social media per esprimere il proprio disappunto. In questo contesto è emersa la figura del deputato conservatore Jack Rankin, che rappresenta la circoscrizione di Windsor e ha lanciato una petizione ufficiale. La sua iniziativa mira a chiedere il ripristino immediato delle luminarie a tema Royal, accusando il consiglio comunale di non aver consultato la popolazione prima di apportare modifiche radicali all'identità visiva della città.

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Impatto Commerciale e Sostanziale sul Turismo

Le conseguenze di questa decisione si stanno facendo sentire concretamente sulle attività economiche locali. In un periodo dell'anno in cui il centro cittadino dovrebbe essere pieno di traffico pedonale e persone impegnate negli acquisti natalizi, i negozi appaiono vuoti e i ristoranti faticano ad attrarre avventori. Il flusso turistico, un tempo garantito da un dicembre di successo commerciale, è diminuito drasticamente, poiché i visitatori trovano un'atmosfera che molti definiscono indegna di una città che ospita una delle maggiori residenze del sovrano.

L'Attesa dell'Intervento di Re Carlo per il 2026

La speranza di Jack Rankin è che il malcontento diffuso spinga Re Carlo a intervenire direttamente, utilizzando la sua influenza per far cambiare idea alle autorità comunali. Il deputato ricorda che Windsor è la residenza di Sua Maestà il Re e che per oltre mille anni i monarchi hanno chiamato questa città la loro casa. Dal 1917, la Famiglia Reale porta addirittura il nome di Windsor, rendendo la città un pilastro simbolico. L'obiettivo finale è salvare la qualità del Natale 2026, specialmente考虑到 il piano futuro in cui Windsor potrebbe sostituire Sandringham nei festeggiamenti personali del Re e della sua famiglia, inclusi membri come Meghan Markle.