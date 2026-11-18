Gli inviati Usa Witkoff e Kushner incontrano a Berlino delegazioni ucraine ed europee. Obiettivo: garanzie di sicurezza post-belliche e ripresa economica.

Gli inviati diplomatici statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi a Berlino per giovedì, 18 novembre 2026, per incontrare funzionari ucraini e una delegazione negoziale europea. L'iniziativa fa parte dell'intensificazione degli sforzi statunitensi volti a porre fine alla guerra della Russia contro l' Ucraina, come confermato da un funzionario statunitense mercoledì 18 novembre 2026.

Negoziati Berlinesi e Garanzie di Sicurezza

Le riunioni nella capitale tedesca si concentreranno principalmente sullo sviluppo di garanzie di sicurezza post-belliche credibili per l'Ucraina. L'obiettivo è garantire la stabilità territoriale e politica del paese dopo il conflitto. Inoltre, i colloqui mirano a promuovere un piano globale di ripresa economica e prosperità per la nazione colpita dalla guerra.

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Un altro punto cruciale del programma è la preparazione del prossimo ciclo di negoziati multilaterali. Gli Stati Uniti stanno lavorando per strutturare un tavolo di trattativa che coinvolga tutte le parti interessate, inclusi i partner europei e ucraini. Questa fase preparatoria è considerata essenziale per evitare stalli futuri e per assicurare che eventuali accordi siano duraturi e ben strutturati.

Il funzionario americano ha sottolineato che la delegazione statunitense è in contatto più volte al giorno con i partner ucraini ed europei. Questa comunicazione costante mira a promuovere proposte concrete per una pace duratura. La coordinazione giornaliera indica la serietà con cui Washington sta gestendo la crisi e la necessità di allineare rapidamente le posizioni prima dei prossimi incontri ufficiali.

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Progressi Diplomatici e Ostacoli Territoriali

Il contesto attuale dei negoziati segue una fase di dialogo rinnovata. La scorsa settimana, funzionari russi, ucraini e statunitensi si sono riuniti ad Abu Dhabi per la prima volta in nove mesi. Lo scopo di quegli incontri era cercare di fermare il conflitto che dura da mesi e che ha causato enormi danni umanitari e infrastrutturali. Questo passaggio segna un cambiamento rispetto all'isolamento diplomatico precedente.

Dopo i colloqui di Abu Dhabi, Jared Kushner e Steve Witkoff si sono recati a Mosca. Lì hanno incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Dopo l'incontro, i due inviati hanno dichiarato che l'Europa avrebbe preso parte attivamente al prossimo ciclo di negoziati. Questa inclusione europea è vista come un elemento chiave per dare maggiore peso e legittimità internazionale a qualsiasi futura soluzione.

Nonostante i segnali di movimento, le divisioni di fondo rimangono profonde. Il funzionario statunitense ha ammesso che le due parti non sembrano essere vicine a un accordo definitivo. La Russia insiste nel voler ottenere la regione ucraina del Donbas in cambio della pace. Al contrario, l'Ucraina è fortemente restia a cedere territorio, considerando tali aree parte integrante della sua sovranità nazionale e storica.

In un post sui social media lunedì 16 novembre 2026, Kushner ha affermato che si stavano compiendo progressi. Tuttavia, questa ottica ufficiale deve essere bilanciata con la realtà dei fatti sul campo e le posizioni intransigenti delle parti. La distanza tra le richieste russe e le linee rosse ucraine rimane il principale ostacolo alla risoluzione rapida della crisi.

Strategia Globale di Donald Trump

Le trattative di Berlino si inseriscono in una strategia diplomatica più ampia guidata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il leader americano si trova attualmente in Cina per una tre giorni che coinvolge anche il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Questo summit a tre rappresenta un tentativo di coinvolgere le principali potenze mondiali nella stabilizzazione geopolitica globale.

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Il presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti lunedì 16 novembre 2026 che si aspetta che l'Ucraina figuri tra i temi principali del vertice in Cina. La presenza della questione ucraina in un forum così elevato segnala la priorità che Washington attribuisce alla fine del conflitto. Integrare la Russia e la Cina nel dialogo aumenta la pressione per una risoluzione, ma anche la complessità degli accordi.

Il funzionario statunitense ha definito le riunioni di Berlino e gli impegni del presidente Trump in Cina come parte di uno sforzo diplomatico coordinato. Questa integrazione tra i fronti europeo, nordamericano e asiatico dimostra una nuova architettura di sicurezza. L'obiettivo è creare un sistema di deterrenza e garanzia che prevenga future aggressioni.

Le implicazioni di questi accordi potrebbero estendersi ben oltre la fine delle ostilità. Un piano economico robusto potrebbe ricostruire le infrastrutture distrutte e rilanciare le economie locali. Le garanzie di sicurezza, se credibili, potrebbero dissuadere ulteriori escalation da parte della Russia. L'Europa, chiamata a partecipare attivamente, dovrà assumersi maggiori responsabilità nella sicurezza continentale.

Il successo di queste iniziative dipenderà dalla capacità di trovare un compromesso sul territorio del Donbas. Finché questa voce resterà irrisolta, la pace rimarrà fragile. La comunità internazionale osserva con attenzione i prossimi sviluppi. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare se i colloqui di Berlino porteranno a un'azione concreta o resteranno solo un dialogo tra elites politiche.