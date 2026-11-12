Wizz Air chiede coordinamento UE contro minacce bombe e guerra ibrida

Jozsef Varadi, CEO di Wizz Air, sollecita l'Europa a unire le forze per contrastare le minacce bomba sistematiche definite guerra ibrida e i disservizi al traffico aereo e ferroviario.

Jozsef Varadi, amministratore delegato di Wizz Air, ha chiesto esplicitamente all'Europa di adottare un approccio di sicurezza più armonizzato e di istituire un organismo dedicato per contrastare quella che ha definito una " guerra ibrida". Questa richiesta arriva in risposta a una serie coordinata di minacce bomba ricevute nel mese di novembre, che hanno causato significativi disagi ai viaggiatori e interrotto servizi essenziali in tutto il continente.

Analisi delle minacce e impatto sui voli

La settimana scorsa, Wizz Air ha ricevuto segnalazioni false di presenza di ordigni esplosivi riguardanti quattordici voli operati in diverse nazioni europee. A causa di queste comunicazioni inviate via e-mail direttamente agli aeroporti e alle compagnie aeree, l'operatore ungherese è stato costretto a dirottare due aeromobili per garantire la sicurezza passeggeri e equipaggio. Non è stato ancora possibile stabilire con certezza l'identità del mittente delle email, la loro origine geografica specifica o se tutti gli avvisi provenissero dalla stessa fonte unica, come accaduto per i decine di voli interessati durante il mese in corso.

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Incontro con Bruxelles e ostacoli sovrani

Varadi ha rivelato di aver partecipato personalmente a un recente incontro con la Commissione europea, con l'obiettivo di affrontare la questione e di spingere i responsabili politici a agire in modo coordinato. Ha descritto la situazione come una "patata bollente" a causa del concetto di stato nazionale sovrano, sottolineando che nessun paese desidera cedere competenze in materia di sicurezza a un'autorità sovranazionale. Non ha fornito dettagli su eventuali altri vertici del settore aereo che abbiano incontrato funzionari dell'Unione per lo stesso motivo.

Teoria della guerra ibrida e implicazioni

Nell'intervista con Reuters, il CEO ha esplicitamente collegato queste minacce a quella che definisce una campagna di disturbo ibrido che sta colpendo l'intera Europa. Molti funzionari europei temono che queste false allerte facciano parte di una strategia più ampia finalizzata a destabilizzare i paesi che hanno offerto supporto all'Ucraina, con molte voci che indicano la Russia come possibile mandante, sebbene Mosca abbia negato qualsiasi coinvolgimento. Wizz Air, operando prevalentemente dall'Europa Centrale, si ritiene particolarmente esposta a questo tipo di minacce rispetto alle compagnie aeree occidentali.

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Effetti a catena su ferrovie e scuole

Le conseguenze di queste minacce non si sono limitate al trasporto aereo, ma si sono estese ad altri settori critici dell'infrastruttura europea. Nel corso di novembre, i falsi allarmi hanno interrotto il lavoro nelle redazioni giornalistiche e causato disagi nelle scuole. L'ultima segnalazione ha provocato, giovedì mattina, una temporanea sospensione del servizio ferroviario nel nord della Francia, evidenziando la natura trasversale e destabilizzante di questi attacchi ibridi alla normalità quotidiana.

Necessità di nuove responsabilità comuni

Varadi ha sostenuto che l'Europa deve riflettere criticamente su come aumentare e condividere le responsabilità di fronte a una minaccia di questa portata. La chiamata all'azione mira a superare le divisioni nazionali per creare una risposta unita contro tentativi sistematici di dissuasione e caos. L'intervento di Wizz Air sottolinea l'urgenza di trovare soluzioni pratiche per proteggere le reti di trasporto e le istituzioni dalla strumentalizzazione di false minacce alla sicurezza pubblica.